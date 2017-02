O que define se a vontade de fazer sexo a toda hora está demais /

Falando de Sexo 13/02/2017 | 13h40 Atualizada em

Olá, gurias, acho que o meu problema não é muito comum: tenho 28 anos, e meu namorado, 32. A gente namora há quase um ano, só que acho ele exagerado em tudo, principalmente, no que diz respeito a sexo.



Ele quer transar duas vezes por dia, pela manhã e à noite. Se estivermos juntos à tarde, ele também quer. Além disso, se masturba um monte, mais de uma vez por dia, às vezes.



Bah, meu ritmo é bem outro. Já não estou mais aguentando isso!



O vício sexual, também chamado de compulsão sexual, hipersexualidade ou transtorno hipersexual, é quando o impulso de fazer sexo atrapalha a vida individual ou do casal. Nesse caso, independentemente do seu desagrado, podemos entender que seu namorado pode estar sofrendo destes sintomas.



As definições de vício ou dependência sexual são semelhantes às de qualquer outro vício. Diagnosticar uma dependência química é mais simples — um indivíduo está viciado em drogas ou álcool, por exemplo, e não consegue parar, mesmo que esteja passando por problemas na família ou no trabalho.



Já o diagnóstico de vícios do comportamento, como o sexual ou a compulsão por comida, é mais difícil, especialmente, quando a atividade é um processo que faz parte e é da vida e necessário.



Vale a pena?



Cara leitora, seja o seu namorado ou não um viciado sexual, se você já conversou com ele sobre este assunto, mostrando o quanto isso o incomoda, e ele não conseguiu se adaptar, está na hora de rever seus conceitos a respeito desse relacionamento. Isso porque, talvez, essa relação, na qual você não se sente ouvida nem confortável, não seja a ideal para a sua vida.



Reflita e boa sorte!



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br