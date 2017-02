Neobus, de Caxias, tem novo diretor

Caixa-Forte 04/02/2017 | 06h30 Atualizada em

A caxiense Neobus tem novo diretor. Desde o dia 1º de fevereiro, Alexandre Pontalti assumiu o posto para dar continuidade ao trabalho de Edson Tomiello, fundador e que passa a ser membro do Comitê Executivo da fabricante de ônibus, fundada em 1991. Pontalti tem 52 anos e está há 13 anos na Neobus. Graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Administração Financeira e mestrado em Economia, atuava até então como diretor Administrativo-Financeiro.



– A Neobus tem como desafio ampliar a sua presença no mercado nacional e, sobretudo, buscar crescer no Exterior, por intermédio da intensificação de suas exportações. Para isso, vamos seguir trabalhando focados na eficiência operacional, na elevação do padrão de qualidade e produtividade e no estreitamento do relacionamento com os clientes e com o mercado – destaca Pontalti.



Depois de 26 anos à frente da Neobus, Edson Tomiello passa a atuar como membro do Comitê Executivo, usando sua experiência para colaborar com as metas de crescimento da fabricante.



– No Comitê Executivo, poderei me dedicar melhor, como empreendedor que sempre fui, às questões estratégicas e focado no futuro dos negócios da Neobus. Nesse momento de transição, continuarei acompanhando a atuação da empresa junto ao mercado. Essa alteração faz parte do processo evolutivo da companhia e já estava planejada – explica Tomiello.



Em 2016, a Neobus foi incorporada pela Marcopolo, mas atua com marca e unidade independentes.Com cerca de 1,2 mil trabalhadores, possui unidades fabris em Caxias do Sul e no México.