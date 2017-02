Natalia Borges Polesso: Carnaval na rua

Opinião 21/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Antes dos blocos, eu frequentava o desfile das escolas de samba de Caxias do Sul. Descia ali na Sinimbu e com amigos assistia. Fiquei anos com o bordão "os dinossauros, onde estarão?" Nem lembro se era assim mesmo o refrão, mas assim se cristalizou na minha memória desses alegres carnavais. Era tão exótico um carnaval de rua em Caxias. Pobre menina do Madureira eu. Mal sabia de todo trabalho e de uma construção de anos.



Depois, vieram os blocos de rua. Primeiro, o Bloco da Velha. Participei da primeira edição. Acho que se havia cinquenta pessoas aglomeradas era muito. Na última edição, acho que éramos umas 20 mil. Fora que, a cada ano, desde a retomada da rua, um bloco novo surge espontaneamente, numa entusiasmada resistência.



Agora parece que não me lembro de Caxias do Sul antes dos blocos e dos desfiles. Dentro do tempo da minha geração, não lembro. Tenho apenas uma sensação de aridez e do vento gelando os pés dos passantes que cruzavam a paisagem desértica da Sinimbu em pleno fevereiro. Lembro também das chaminés das fábricas soprando fumaça sem pausa. Antes, bem antes de tudo isso, lembro de confetes no chão dos clubes e de uma serpentina ou outra se espichando no ar abafado de um salão.



Mas os blocos, os desfiles, os baques e repiques na rua deram a esta cidade mais vida.



Filhos de Jardel, Unidos do É o Tchan, Pérola Negra, XV de Novembro, Protegidos da Princesa, Bloco da Velha, Bloco da Ovelha, Maracaxias, Fugidos do Armário agora, pra citar alguns e algumas! Bloco dentro do bloco, bloco nas ruas que hoje são outras. Mais festivas!



No ano passado fui a todos os blocos. Porque no carnaval deve-se sempre exagerar. Até a ressaca colabora se tornando mais amena. É o poder da festa.



Lindo ver as pessoas na rua que originalmente é o lugar do encontro. Bonito festejar em conjunto. Eu adoro o carnaval de Caxias. Porque hoje há esse movimento geral que nos sequestra a cidade, nos afasta dela. E no carnaval a conquistamos novamente juntos.



Pra rua em resistência! Festejar é uma coisa boa. Tem que ser.



Não sou a favor de que, em tempos de crise se extingam as manifestações culturais como se fossem supérfluas. Não são. Cultura é vital. Estar na rua também é vital. "E desde quando carnaval é cultura?", diriam as amigas de Irma Overlock. A costureira terminaria a fila de paetês do vestido da rainha da Festa da Uva Passa, e refletida no brilho roxo, sem resposta ficaria.