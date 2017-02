Multisom renegocia aluguel com shoppings de Caxias 

Caixa-Forte 15/02/2017 | 06h00 Atualizada em

A notícia de que a Multisom está se reestruturando, o que significa fechamento de lojas deficitárias e enxugamento de equipes, causou preocupação no varejo caxiense, onde a rede tem cinco operações. Ouvido pela colunista, o diretor Comercial e de Marketing da Multisom, Alcindo de David, não admitiu nem descartou impacto no mercado local. Disse que as operações estão em análise. Mas antecipou: as duas lojas caxienses situadas nos shoppings Iguatemi e a instalada no San Pelegrino estão em processo de renegociação de aluguel. Já as filiais fixadas na Praça Dante e no Caxias Plaza Shopping ainda não integram o processo.



– É uma empresa sólida, não estamos endividados, mas os aluguéis subiram muito e estamos renegociando com os donos dos imóveis. Se não houver acordo, temos de fechar. Assim como podemos fechar, podemos abrir lojas, estamos analisando o mercado e buscando a eficiência – destacou.



Nos últimos meses, a rede especializada em eletrônicos, telefonia, informática, instrumentos musicais e CDs, fechou quatro operações – em Passo Fundo, Cachoeirinha, Gramado e Porto Alegre. Outras três estão previstas para encerrar as atividades em breve, em pontos ainda mantidos em segredo.



Nascido em 1988, em Porto Alegre, o grupo gerencia 127 unidades no Sul do país, gerando 1,3 mil empregos – um corte de 700 funcionários nos últimos meses.Mas, com a reorganização da estrutura, pode chegar a 30 operações encerradas nos próximos meses, apontou o presidente da rede de lojas, Francisco Novelletto, em entrevista à jornalista Giane Guerra, da Rádio Gaúcha.

O empresário afirma que 80% das lojas que serão fechadas ficam em shoppings, por conta de cobranças como a do 13º aluguel no fim do ano.



– A nossa conta nas empresas não está mais fechando. E não é a crise a culpada – disparou Novelletto.



Em Caxias do Sul, a marca emprega cerca de 45 funcionários. Antes, eram de 12 a 15 funcionários por loja. Atualmente, a estrutura da Multisom foi bastante enxugada. São de sete a nove trabalhadores por filial.A acompanhar a evolução das tratativas e os impactos no comércio caxiense.