Motorista é baleado no ombro durante roubo de veículo em Caxias do Sul

Os roubos de veículos continuam a assustar a comunidade de Caxias do Sul. Na noite de segunda-feira, um homem de 23 anos foi baleado por ladrões quando chegava em casa, no bairro Marechal Floriano. O caso ocorre pouco mais de 24 horas após a servidora pública Eliane Stedile Busellato, 48, ser assassinado em um assalto frustrado no bairro Bela Vista.

De acordo com a Brigada Militar (BM) o caso mais recente ocorreu na Rua Carlos Bianchini, por volta das 22h10min. A vítima estava em um Focus prata quando foi abordado por dois homens que chegaram a pé. Eles anunciaram o roubo e efetuaram um disparo que atingiu o ombro do motorista.

Os bandidos fugiram com o carro. O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Virvi Ramos. Ele não corre risco de morte.