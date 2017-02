Ministério do Trabalho e Emprego interdita Tomé SA, de Caxias

Falta de segurança 08/02/2017 | 20h43 Atualizada em

A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego determinou, na tarde desta quarta-feira, a interdição das atividades da Tomé SA Indústria de Autopeças, de Caxias do Sul. O órgão alega que constatou o descumprimento de normas de segurança e a existência de risco grave à saúde dos trabalhadores.

Na fiscalização, iniciada em janeiro, foi verificada a inexistência ou inadequação de equipamentos de proteção coletiva nos setores inspecionados, além do não fornecimento de equipamentos de proteção individuais adequados aos empregados, acarretando pelo menos 160 acidentes de trabalho nos últimos cinco anos, apontou o MTE.

Conforme Vanius Corte, gerente do Ministério do Trabalho e Emprego, a interdição perdurará até que a empresa adote as medidas necessárias para se adequar às normas de segurança aos trabalhadores.