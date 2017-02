Maurício Tonetto: "Empate com o Caxias foi bem esclarecedor"

Paixão Colorada 13/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O empate por 1 a 1 em casa no último sábado, contra o Caxias, foi importante para clarear algumas coisas no Inter. Necessitamos de um zagueiro que valha por Ernando e Paulão juntos. A dupla do rebaixamento não consegue transmitir segurança, especialmente quando o adversário joga no erro e no nervosismo do Inter, como fez o Caxias. Se isso não for solucionado, entraremos na Série B correndo riscos com uma defesa instável. Anselmo, apesar de esforçado, precisa dar lugar a um jogador mais técnico, com capacidade de marcação similar. D'Alessandro não tem um parceiro para tabelar e acelerar a transição para o ataque. Roberson é, no máximo, um reserva para compor grupo. Tímido, sem explosão e apagado, ele teve outra chance e novamente decepcionou. Carlos e Nico López, com Valdívia retomando a força, naturalmente disputarão as vagas no ataque. Depois da partida, o técnico Antônio Carlos Zago falou que manterá o esquema com três volantes. É importante que o treinador demonstre convicção no que faz, mas é urgente que coloque atletas com melhor capacidade em campo.

Não é hora de vaiar

A torcida colorada vaiou a equipe após o empate no Beira-Rio. São apenas dois pontos somados em nove no Gauchão.

É preocupante, mas as vaias só colocam pressão. Neste complicado ano, a torcida tem de esquecer o passado recente e abraçar o time de vez. A única coisa que importa é empurrar este grupo para sair logo do buraco. Depois de cumprida a missão, poderemos cobrar a qualidade que nos pertence. Deixe a corneta em casa, em 2017 ela só vai prejudicar.

*Maurício Tonetto é interino.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho