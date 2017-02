Maurício Tonetto: "Bom teste para Seijas na Serra"

Paixão Colorada 18/02/2017 | 08h01 Atualizada em

O Inter vai ao Vermelhão da Serra enfrentar o Passo Fundo sem o seu capitão. D'Alessandro será poupado pelo técnico Antônio Carlos Zago, que testa o venezuelano Seijas na função de armador. Aos 35 anos, D'Ale já não é mais guri e todo cuidado com ele é pouco.

É melhor que o gringo não jogue algumas vezes do que force além do recomendável e fique fora por lesão.

A liderança técnica e moral do argentino é imprescindível para enfrentar a dura jornada da Série B. Os números mostram a importância do camisa 10 neste retorno: dos oito gols marcados pelo Colorado em 2017, um foi dele e dois graças às suas assistências.

Nem preciso falar do comprometimento e respeito com o clube. No jogo contra o Princesa do Solimões, em Cascavel, ele deu uma dura nos companheiros pelo fraco desempenho no primeiro tempo. Zago revelou em entrevista, ontem, que D'Ale apresenta boa condição física no começo da temporada porque se cuidou nas férias. Por tudo isso e pela história de glórias recentes, D'Ale é um exemplo.

E a ausência dele é uma boa oportunidade para Seijas tirar a impressão da torcida de que esta contratação foi um "gato por lebre". Ainda carecemos de outro bom nome para a criação no meio. Espero que Seijas contrarie minhas expectativas e mostre que pode render bem mais.

O parceiro de Pottker

Não há dúvidas de que o atacante William Pottker, artilheiro do Brasileirão 2016, chega para ser titularíssimo do Inter e mandar para longe a escassez de gols. Com esta contratação, que não considero uma aposta e sim uma garantia, começou um vestibular no Beira-Rio pela outra vaga na frente. Há vários nomes: Valdívia, Nico López, Carlos, Brenner, Roberson e talvez Marcelo Cirino, que pode ser confirmado a qualquer momento. Zago terá um bom problema pela frente.

*Maurício Tonetto é interino.

Diário Gaúcho