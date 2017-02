Música 01/02/2017 | 10h30 Atualizada em

O La Barra (Coronel Flores, 810), em Caxias, irá promover, nesta quarta-feira, show com a Jack Band, a partir das 22h30min. As pick ups ficam por conta do DJ Andrey Matté.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

Até as 21h30min, elas têm entrada franca, e eles pagam R$ 10. Após R$ 10 (eles e elas).