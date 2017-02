Guerrinha: "Tricolor está demorando para engrenar"

Coluna do Guerra 21/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Verdade que os primeiros adversários estão longe de serem temidos, mas a maior das verdades é que o Grêmio, que manteve uma boa base do ano passado, ainda não entrou nos trilhos.

Está mais do que na hora da direção achar um investidor, reforçar o grupo e dar mais opções para que o técnico Renato Portaluppi faça um time mais competitivo, mais forte e deixe o torcedor com o sonho de Libertadores.

Paleta – Ameaçado pelo rebaixamento, o Passo Fundo pode cometer um grande engano nas próximas rodadas: demitir o técnico Paulo Porto. Experiente e conhecedor, o comandante está fazendo um bom trabalho para quem tem um time apenas razoável nas mãos.

Assustador – A cada atuação o menino Valdívia mostra menos do que se imaginava e começa a virar candidato a perder espaço no grupo, justamente em uma hora tão importante,

Em Passo Fundo, domingo passado, mais uma vez escalado pela beira do campo, trabalhou muito mais como ajudante de Junio e passou a tarde inteira sem finalizar, o que não aconselhável para um atacante.

Candidato – Motivado e jogando em casa, o Caxias passou o carro no São Paulo e mostrou que tem bala para, no mínimo, dar um susto nos favoritos do Gauchão.

Perguntinha

Quando o Inter terá um time confiável?

