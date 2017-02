Guerrinha: "Se repetir o que fazia nos seus tempos de Atlético-PR, Cirino será um grande acréscimo"

Coluna do Guerra 16/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Tudo indica que Inter, Atlético-PR, Flamengo e o atacante Marcelo Cirino estão acertando os ponteiros. O jogador deverá ser anunciado no Beira-Rio.

Se repetir o que fazia nos seus tempos de Furacão, quando cansou de tirar o sono dos marcadores adversários, será um grande acréscimo.

Mas se repetir o comportamento nada recomendado que teve no Mengão, vai ser apenas mais um no grupo do técnico Antônio Carlos Zago.

Aleluia – Verdade que o Criciúma não escalou os titulares, mas a grande verdade é que o Brasil-Pel fez sua parte, em jogo válido pela Primeira Liga.

Com essa vitória, espera-se que o Xavante consiga jogar bem mais do que anda jogando e possa entrar nos trilhos no Gauchão.

Miudinha – Depois de Douglas, que fica bom tempo de molho, de Luan, que deixou o jogo de domingo mais cedo, agora quem entrou na enfermaria foi o lateral Edílson.

Está mais do que na hora da direção gremista mandar benzer o vestiário e tentar acabar com essa miudinha que tem vitimado jogadores. Isso não pode acontecer na Libertadores.

Pancada – Ao contrário do que a maioria imaginava, o Barcelona levou uma pancada que pode não ter mais volta: apanhou de 4 a 0 do PSG.

Claro que ainda tem o jogo da volta, na casa do espanhóis, mas a chance de reverter o prejuízo é, apesar da enorme qualidade, muito complicada.

Perguntinha

Quem vai parar o Novo Hamburgo?

Diário Gaúcho