Guerrinha: "Risco alto no Beira-Rio"

22/02/2017

Com uma bola mixuruca, o Inter encara o Oeste, logo mais, no Beira-Rio, num jogo decisivo e em que o empate, diferentemente da primeira fase, leva tudo para os pênaltis.

Pela situação de mandante e as voltas de alguns titulares, o Colorado tem as honras de favorito, mas precisará jogar mais do que tem feito se não quiser viver uma noite tensa e colocar em risco a situação do técnico Antônio Carlos Zago.

Decepção – Na última rodada, o Juventude, um dos três gaúchos na Segundona, mostrou com todas as letras que está longe do que sua torcida espera e quer. Levou 4 a 1 do Novo Hamburgo, com uma atuação decepcionante. Se continuar assim vai apenas virar participante nas competições.

Pouco – A impressão que fica após os primeiros jogos do ano, quando passou longe daquele time que envolvia os adversários, é de que o Grêmio necessita mais do que um titular indiscutível. Como Luan e Bolaños não fazem o que Douglas faz, a urgência é por um armador. Mas seria muito bom se viesse, também, um goleador, artigo que o Tricolor está carente.

Liderança – Quatro jogos e quatro vitórias. O Novo Hamburgo segue na ponta da tabela do Gauchão com todos os méritos. Livre do primeiro grande risco, o rebaixamento, o Noia agora tentará se sustentar onde está e firmar vantagem para as fases decisivas da competição.

Perguntinha

Luís Fabiano dará certo no Vasco?

*Diário Gaúcho