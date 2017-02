Guerrinha: "Inter não tem o direito de fracassar contra o Princesa do Solimões"

Coluna do Guerra 15/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Logo mais, em Cascavel, o Inter faz a sua estreia na Copa do Brasil com a maioria da torcida. Enfrenta o desconhecido Princesa do Solimões, com as honras de favorito e vantagem do empate para seguir vivo na competição.

Apesar de ainda estar longe de ser competitivo e respeitado, o time do técnico Antônio Carlos Zago não tem o direito de fracassar.

Líder – Não foi fácil, mas com outra boa atuação, o Novo Hamburgo fez valer o fator local, derrotou o São José, por 1 a 0, chegou aos nove pontos e seguiu líder da classificação do Gauchão.

Com essa vitória, o Noia fica bem perto do primeiro objetivo, de se manter na elite, e dá um belo passo para acabar a fase entre os melhores.

Cobrança – Cansado de visitar a agência bancária e conferir o extrato, o Grêmio decidiu, por meio da sua direção, bloquear a conta do Atlético-MG, na tentativa de receber o que tem direito pela venda do goleiro Victor.

Tudo indica que, finalmente, a grana vai entrar, o que significa oxigênio para investir na aquisição de um titular indiscutível para as durezas de 2017.

Pressão – Após a derrota para o Ituano, boa parte da torcida do Palmeiras fez críticas ao técnico Eduardo Baptista, que começa a sentir a pressão no novo emprego.

Se não colocar o Verdão nos trilhos, com urgência, o comandante viverá um fantasma que não estava nos planos.

O Coritiba vai fechar com Anderson?

