Guerrinha: "Difícil entender a insistência de Zago"

09/02/2017

É pura perda de tempo. Fica muito difícil entender a insistência do técnico Antônio Carlos Zago com o zagueiro Paulão, que acabou o ano marcado na paleta pela maioria da torcida e já foi escalado em três dos quatros jogos em 2017.

Verdade que a fase é de testes, de busca pelos titulares para a complicada temporada, mas a realidade é que a melhor saída é preservar o ex-capitão, até para não deixar o povo vermelho mais estressado.

Candidato — Melhor seria esperar. Mas pelo andar da carruagem, parece que o Santos conseguiu montar um time bem equilibrado e competitivo. Na estreia do Paulistão, o Peixe sobrou, deixou Dorival Junior feliz da vida e se encheu de esperanças.



Perda — Complicou e muito. Num simples treino, só para ajustes, o meia Douglas, peça fundamental do time do técnico Renato Portaluppi, sofreu sério problema de joelho e vai ficar seis meses, no mínimo, no estaleiro. Um problema nada pequeno para o Grêmio, que agora vai precisar, mais do que nunca, achar um armador com capacidade de chegar e fazer o time andar. Ou torcer para que Bolaños possa dar conta do recado.

Goleador — Só falta o anúncio. Pelas notícias, está tudo certo entre Palmeiras, Atlético Nacional, de Medellín e o atacante Borja, que desequilibrou na última Libertadores, é dono de uma bola redonda e que tem todas as condições de fazer sucesso no Brasil.

Perguntinha

Como o Grêmio vai se virar sem Douglas?