Guerrinha: "Ainda falta um goleador no elenco gremista"

10/02/2017

Não é mais segredo. Após a derrota dos reservas para os titulares do Flamengo, Odorico Roman, o homem que dá as cartas no futebol do Grêmio, anunciou que o clube está atrás de zagueiro e de volante. A lista de prováveis reforços, com certeza, será acrescida por um armador, mesmo que Bolaños seja uma esperança de todos no Humaitá. E, é bom lembrar, ainda falta um goleador no elenco do técnico Renato Portaluppi.

Vivos – Foi um sufoco. Fora de casa, Botafogo e Atlético-PR tiveram imensas dificuldades, mas carimbaram passagem de fase na sonhada Libertadores. Depois desses sustos, a impressão que fica é de que tanto o Fogão como o Furacão vão apenas participar.

Devedor — Novamente escalado como titular, Roberson mais uma vez deixou a desejar. Apesar de ter sido indicado por Antônio Carlos Zago, está ficando muito claro que o jogador, com boas participações pelo Juventude, no momento é apenas uma opção de banco nas bandas do Beira-Rio.

Eliminados — Fim da linha. Ao contrário do que se imaginava, Juventude e Ypiranga fracassaram logo na estreia e já estão fora do baile da Copa do Brasil, com derrotas para o Murici-AL e PSTC-PR, dois ilustres desconhecidos. Fracassos que servem de alerta aos dirigentes, que deixa quase a certeza de que ambos precisam de muito mais para o restante do ano.

Perguntinha

O Inter vai ou não contratar um goleador?

*Diário Gaúcho