Guarda Municipal deve fiscalizar o trânsito em Caxias do Sul

Apoio 14/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Além da repressão ao crime, da proteção ao patrimônio público e de ações preventivas, a Guarda Municipal de Caxias do Sul deve começar atuar na fiscalização de trânsito. A confirmação oficial da nova atividade aguarda parecer da Procuradoria Geral do Município, que ainda avalia a documentação enviada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SSPPS) há 10 dias.Conforme o secretário de segurança José Francisco Mallmann, não é possível afirmar a data exata em que a nova atuação irá começar, já que acordo entre a Guarda Municipal e a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) ainda passa por análise. Porém, tudo caminha para a aceitação e liberação do processo.

— O primeiro passo é aguardar o parecer da Procuradoria. Depois disso, os guardas municipais designados para essa função, terão que realizar um curso de capacitação para atuar no trânsito. Assim que estiver tudo liberado, eles já vão estar dando apoio aos agentes de trânsito — explica Mallmann.

Leia mais

Irmã de homem morto por supostamente pisar em um gato lamenta a banalidade da violência em Caxias

Polícia Civil conclui que taxista foi assassinado durante um assalto em Caxias



A destinação dos guardas municipais para a fiscalização de trânsito é, basicamente, uma forma de ampliar o efetivo, já que até o final do ano passado, Caxias tinha apenas 66 fiscais de trânsito, sendo que o ideal, conforme a SMTTM é de, no mínimo, 100. Fora isso, os servidores deverão atuar, principalmente, com ações de orientação, educação e fiscalização. Mas, também poderão aplicar multas.

— Trabalhamos com a ideia de que a Guarda precisa ser visível. Essa nova atribuição fará isso, já que o apoio na fiscalização irá abranger toda a cidade, do Centro aos bairros mais distantes _— ressalta o secretário de segurança.

A nova atividade, segundo o Sindicato dos Servidores Municipais (Sindserv), já é prevista na Lei 13.022, do mês de agosto de 2014. O representante dos guardas municipais, Diames Rogério Souza da Silva, afirma que, desde que seja estabelecido um convênio com o órgão de trânsito, não há qualquer descaracterização da função da Guarda.

— Do que ouvi até agora, existe uma grande aceitação dos guardas em atuar no trânsito. É uma atividade já prevista no estatuto geral e que vai de encontro com o que o município deseja, que é transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal — diz Silva.

BALANÇO 2016

Pessoas detidas - 308

Boletins de Ocorrência - 258

Fiscalização de áreas públicas - 216

Posse de entorpecentes - 71

Ações em parceria com outros órgãos - 362

Prevenção: a Guarda Municipal possui um Centro de Ações Preventivas (CAP), onde cria, elabora e executa projetos voltados a prevenção primária e secundária. Uma das principais atuações ocorre com a Guarda Escolar, prevenindo a violência dentro das escolas.

Foco é na atuação mais dinâmica e efetiva

Nos últimos meses, a atuação da Guarda Municipal de Caxias ficou mais dinâmica e evidente. Os servidores, inclusive, tiveram a liberação do pagamento de horas extras para poderem auxiliar na operação permanente no Largo da Estação Férrea. Recentemente, eles também ingressaram no apoio à Operação Cerca Viva, reforçando a segurança em pontos de entrada e saída da cidade.

Além dos resultados obtidos nestas operações e em outras ações como, por exemplo, no patrulhamento preventivo dos mananciais, a Guarda Municipal também tem exercido um papel fundamental na repressão aos crimes. Em 2016, 308 pessoas foram presas em Caxias. Somente em janeiro deste ano, já são 21 detenções encaminhadas à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA). Os motivos das prisões são os mais diversos: tráfico de drogas, dano ao patrimônio público, ameaça, tentativa de furto e violação do direito autoral.

Para conseguir abraçar a todas as demandas, o diretor da Guarda Municipal, Jeferson Ricardo Vargas, afirma que as gerências e chefias imediatas já produzem um estudo para realocar servidores. O objetivo é identificar quais locais públicos podem ser atendidos por monitoramento eletrônico, liberando os guardas para atividades mais dinâmicas e com resultados efetivos. De acordo com ele, Caxias conta com 186 guardas, sendo que 128 possuem porte institucional de arma de fogo.Existe ainda um concurso vigente até 15 de abril deste ano, onde mais 55 concursados aprovados aguardam na lista.

— Não há prazo para a entrada de novos servidores. A prefeitura verifica o impacto financeiro que isto representaria nas finanças do município e também a previsão que foi deixada de contratação para este ano pela antiga administração que seriam de 25 novos guardas municipais — conta Vargas.