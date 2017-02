Grêmio e Ypiranga vão se enfrentar pela primeira vez na Arena

Inédito 01/02/2017 | 14h09 Atualizada em

A estreia de Grêmio e Ypiranga no Campeonato Gaúcho de 2017 ocorre nesta quinta. Além de ser a primeira apresentação oficial do atual campeão da Copa do Brasil, a partida marca um episódio inédito na história deste confronto. Será o primeiro jogo entre os clubes na Arena do Grêmio.

Leia mais:

Bressan aparece no BID e está liberado para jogar pelo Grêmio

Renato dá indícios de como pretende utilizar Fernandinho, Bolaños e Jael

Relembre o 15 de Campo Bom de 2005



Inaugurada em dezembro de 2012, a Arena jamais teve a visita do Ypiranga. Nas edições de 2013 e 2014 do Gauchão, o Ypiranga esteve na chamada Divisão de Acesso. Somente nos dois anos seguintes houve confrontos com o Tricolor pela competição. Porém, por conta de sorteio, as partidas foram realizadas no estádio Colosso da Lagoa, com duas vitórias gremistas: 1 a 0 em 2015 (gol de Giuliano) e 2 a 1 em 2016 (gols de Pedro Rocha e Lincoln).

A última partida entre Grêmio e Ypiranga em Porto Alegre ocorreu em 2011, e foi realizada no antigo estádio Olímpico. Também treinado por Renato Portaluppi, o Tricolor atropelou a equipe de Erechim com uma goleada de 5 a 0. Os gols foram marcados por André Lima (duas vezes), Borges, Douglas e Leandro.



*RÁDIO GAÚCHA