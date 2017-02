Gilmar Marcílio: girassóis

Opinião 17/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Então, o dia nasce assim, todo silente, depois dos pássaros terem feito sua visitação matinal. O sol rasga as pesadas nuvens que anunciam chuva. Abro a janela e vejo que os girassóis já acordaram e estão todos voltados para a luz quente dessa manhã de verão. Nossos cães latem alegremente, me chamando para carinhos e afagos. Preguiça no corpo, que ainda rescende a sono. Resisto ao chamado para dormir um pouco mais e vou até o jardim. Se não bastasse o fulgor dessas bolas de fogo que foram amadas por Van Gogh, há ainda os lírios para perfumar as bordas do bosque a as estradinhas de chão batido. A tia Mima os adorava e toda vez que vinha passar o final de semana conosco levava largas braçadas para enfeitar o seu quarto. Imagino-a tecendo suas infinitas colchas de crochê, enquanto o pensamento vagava, sorvendo o mágico perfume. Tão serena, a tia. Assim como as flores que ia colhendo nos muros das casas desabitadas. Fevereiro evoca em mim essa nostalgia, essa vontade de receber abraços tardios de todas as pessoas que amei e não estão mais aqui. Ou ainda estão, o que sabemos nós.



E, talvez por estar lendo o livro com a correspondência que Caio Fernando Abreu trocou com Hilda Hilst, sinto vontade de escrever cartas. Vontade de saber como estão amigos distantes, mas deixando que entre a saudade e a chegada das notícias uma fatia de tempo enovele tudo. Continuo resistindo à rapidez, ao desejo de eficiência, à pressa. Gosto dos olhos pousando sobre as coisas, ampliando sua beleza. Penso nisso enquanto percorro um recanto coberto de bromélias, que florescem em tons vermelhos, amarelos e rosa. Próximo a elas, uma planta de hibiscos exagera na quantidade de botões, prometendo uma semana do mais puro gozo estético. Será para rivalizar com os jasmins dos poetas que transbordam da treliça de madeira, inundando o ar com um odor tão antigo? Sim, cartas. Eu as postaria no correio (com uma flor seca entre a página dobrada) e saberia esperar, como já é difícil fazer hoje em dia. Bendigo a proximidade, mas tenho em mim esse gosto pelas horas que se desmancham lentamente, que não nascem envoltas em afazeres. Ah, não lembrem de mim como alguém que foi eficiente, que realizou isso ou aquilo. Pois não passa de paisagem efêmera. Recordem, sim, de um homem que leu poesia e cuidou das suas flores, que plantou petúnias, aspargos, violetas, hortelã, dálias, íris, manjericão. Tudo o mais foi vaidade, tentações a que não foi capaz de resistir.



Nesta hora tão clara do dia, pressinto que é bom viver. Tenho mãos livres para o afeto. Saúde no corpo e na alma. Solidão e fome de encontro. Tenho tudo.