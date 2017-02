Gaitista norte-americano Birdlegg se apresenta em Caxias pela primeira vez, nesta terça

Música 21/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O gaitista e vocalista Eugene Pittman ganhou o apelido de Birdlegg (perna de pássaro) por conta de suas pernas magras, mas a verdade é que há outras características que o aproximam muito mais da figura de um "bird" do que somente o porte físico franzino. Dois exemplos são a natural musicalidade e a energia que nunca termina. Prestes a completar 70 anos, o músico natural da Pensilvânia vem a Caxias do Sul pela primeira vez, nesta terça, para mostrar que pode também voar alto, carregado pela força do ritmo que o acompanha desde a infância.



— Eu ouvi blues minha vida inteira, eu ouvia isso desde que era um bebê. Meu avô (um guitarrista de blues) foi minha primeira influência, eu era bem pequeno e via ele tocando. Ele morreu quando eu tinha uns nove anos, mas lembro claramente dele sentado por aí tocando, sentia que tinha a música em mim desde lá — conta o músico, em entrevista ao Pioneiro via WhatsApp.



Além da musicalidade do avô, a intensidade sonora da lenda Sonny Terry também foi uma influência para o jovem Birdlegg, que decidiu começar a aprender gaita quando já tinha vinte e poucos anos. Mas a história do jovem mudou mesmo quando ele decidiu morar na Califórnia. Por lá, mapeou cada jam session da "Bay Area" de São Francisco e ficou conhecido por apresentações contagiantes, num estilo que ele mesmo classifica como único.



— É um estilo que desenvolvi ao longo dos anos. Fico feliz em soar como nenhum outro gaitista, ao contrário eu não teria um emprego. Ao longo dos anos, ouvi muita gente boa e descobri meu lugar — aponta.



Birdlegg traz a Caxias do Sul uma trajetória de mais de 40 anos nos palcos, seja acompanhando importantes músicos (tocou com gente como Sonny Rhodes, Cool Papa Sadler, Jimmy McCracklin, Lowell Fulson, Percy Mayfield e J.J. Malone), seja como frontman. Em 1980, formou o grupo The Tight Fit Blues Band e só em 2005 gravou seu primeiro álbum solo, chamado de Meet Me on the Corner. O trabalho seguinte, Birdlegg and the Tight Fit Blues Band down on San Pablo Avenue, foi lançado em 2013, quando Birdlegg já havia se mudado para o Texas — um de seus voos mais recentes. Integrando uma das cenas mais prósperas do blues contemporâneo, o gaitista se transformou em referência em performance e técnica.



— Desde que tenho essa energia, quero usá-la e mostrar às pessoas que há mais em tocar música do que só tocar música. Uma coisa que aprendi com meu vô é que você não só toca música, você se torna a música, você não está separado da música. Eu não estou do lado de fora olhando pra dentro, como a maioria das pessoas, eu estou dentro, com tudo de bom, tudo de ruim, toda felicidade e toda a tristeza — define.



Programe-se

:: O que: show de Birdlegg

:: Quando: nesta terça, às 21h

:: Onde: Mississippi Delta Blues Bar (Augusto Pestana, 810)

:: Quanto: R$ 30 e R$ 25 (com Mojo Card), à venda no local ou no site ticketmais.com.br (há taxas)

:: Informações: (54) 3028.6149