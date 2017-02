Francisco Michielin: Temeridades

Opinião 16/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Ordem e Progresso! Ou, Desordem e Retrocesso? Faça a sua escolha. Lembrando do poeta Bilac: "criança, jamais verás um país como esse!" Com toda razão. Nunca se viu tanta canalhice e patifaria. E aí entra Ruy Barbosa, "cansado de ser honesto". Vejam que tais citações têm mais de um século. O filme continua o mesmo, só mudaram os atores. Com uma diferença fundamental: os atuais roubam escandalosamente muito mais.



Não resistimos a análises superficiais ou profundas. Na realidade, somos um arremedo de nação. Eternamente o país do futuro. Excelente para ladrões, blindagens dos corruptos e sabotagem da "Lava-Jato". Se alguém quer ser patriota de verdade, não pode ver cara e nem coração. Deve isso sim, ter isenção e imunidade partidária. O verdadeiro brasileiro é o que denuncia defeitos seja em quem for. Sem "temer". Somos ricos em imaginação e pobres de espírito. Gostamos de tapar o sol com peneiras bem esburacadas. Parodiando Sartre: o inferno são os outros.



Aceitamos a criminalidade diária como nossa sina. Adoramos noticiosos sangrentos, e nos acostumamos a absorver trapaças, fraudes e roubalheiras. Estranhamos quando o dia decorreu em plena honestidade. Temos o vício dos malfeitos. Temos as nossas culpas. Pecamos pela acomodação, pelo imobilismo, pela falta de indignação. Deixamos que as Marias Antonietas de Brasília comam brioches.



Vergonha das vergonhas: a Saúde maltratada, enfermos mendigando por atendimentos, os médicos desprovidos de recursos e mal pagos, os hospitais sucateados e lotados. E há que se perder tempo falando da Segurança? Você já foi assaltado hoje? Mais de 600 mil presos em cadeias medievais monopolizadas por facções desafiando autoridades policiais. E, ainda por cima, sustentadas pelo povo. E agora, porta arrombada, construções de presídios. Mentira! Não sairão do papel. Contabilizemos dez por cento da população submersa no álcool e na droga. "Cracolândias" consideradas comunidades normais. Sem-tetos formando bairros nas calçadas. Sim, somos hipocritamente piedosos. Ou impiedosos.



Desempregos aos milhões. Aposentadorias paupérrimas e com a reforma da previdência, só depois da morte. Judiciário nadando em salários nababescos e políticos mamando em tetas gordas. Nossa moral chafurda na imundície. Nem somos fachada. Tanto que um poderoso senador se recusou a acatar um mandado de um "juizeco" desse "paiseco". O que traz más lembranças da Ditadura que preconizava: "Brasil, ame-o ou deixe-o". E o último a sair que apague a luz e pague a conta. Corra que os bandidos vêm atrás!...