Final de semana contará com diversas atrações em Caxias e região

PARA AS CRIANÇAS

`Assobia e Chupa Cana¿

Uma boa oportunidade para aproveitar o sábado com os pequenos é assistir a peça de teatro Assobia e Chupa Cana, em Farroupilha. O público poderá conferir as aventuras dos saltimbancos Pinguinho e Serragem no dia a dia. Os amigos atrapalhados transformam as dificuldades da vida em um grande espetáculo. Às 16h, na Praça da Emancipação (Centro), em Farroupilha. A entrada é franca. Em caso de chuva o espetáculo será transferido.

Contação de história na Saraiva

A época do Carnaval faz com que todos tenham vontade de dançar, até as girafas. Só que todos na África estão cansados de saber que girafas não sabem dançar, até mesmo o Geraldo, a girafa. Mas mesmo assim, aos tropeços, ele se dirigiu para a pista de dança. Será que conseguiu dançar? Que tal conferir o desfecho da história Girafas não Sabem Dançar, que será contada neste sábado, no shopping Iguatemi? Às 15h, na Livraria Saraiva (junto ao shopping Iguatemi), em Caxias. A entrada é franca.

SÁBADO

Piquenique Cultural

A mistura de música, gastronomia, teatro, bazar, exposições, cinema e moda pode ser conferida neste sábado, com a terceira edição do Piquenique TGT Cultural, da Tem Gente Teatrando. O som ficará por conta de Gabi e Guto, Motor de Dobra, Henrique Zattera e Barbas e Bigodes. Haverá também a apresentação da peça Subconsciente Manifesto. Leve sua canga e seu animal de estimação e se divirta! Às 15h, na Tem Gente Teatrando (Olavo Bilac, 300), em Caxias. A entrada é franca.

Jazz¿n Samba

A fusão do improviso do jazz com o swing do samba irá resultar no show Jazz¿n Samba, da cantora Mirtinha Gomes, neste sábado, na Cachaçaria Sarau. O repertório da apresentação passa por canções de Billie Holiday, Coltrane, Herbie Hancock, Pat Metheny, Tom Jobim, João Bosco e Sérgio Mendes. A casa abre às 19h30min. Às 23h, na Cachaçaria Sarau (Coronel Flores, 749), em Caxias. A entrada custa R$ 10.

Ventre, Flamenco e Derbak

Apresentações da dança do ventre, flamenca e derbak podem ser conferidas neste sábado, no La Cueva Gastronomia Y Arte. Haverá performances de bailarinos que irão mesclar as culturas. Às 21h30min, no La Cueva Gastronomia Y Arte (Cremona, 189), em Caxias. A entrada custa R$ 7.

Sertanejo no Zanuzi

O ritmo sertanejo universitário é destaque na apresentação do músico Maicon Rodrigues neste sábado, no Zanuzi Visconde. Às 20h30min, no Zanuzi Visconde (Visconde de Pelotas, 806), em Caxias. A entrada é franca.

Festival de Música em Nova Prata

Tem música ao vivo em Nova Prata neste domingo, com o Festival de música e cerveja no Mirante do Loteamenteo Zilli. Haverá show com as bandas Black Adder e Gringo Hype, além de DJs, haverá foods truks no local. Às 14h, no Mirante do Loteamento Zilli (Final da Rua Paulino Zilli), em Nova Prata. A entrada é franca.

Piquenique em Garibaldi

Música ao vivo e piquenique ao ar livre estão no Piquenique no Sítio, que ocorre neste sábado, em Garibaldi. Haverá lançamento do espaço e comercialização de produtos artesanais. É só levar sua toalha e se divertir. Às 16h, no Sítio Crescer (Buarque de Macedo, s/nº), em Garibaldi. Ingressos antecipados a R$ 40 (incluindo uma cesta com produtos coloniais), à venda no local, na Padaria Sabores da Serra (Luiz Rogério Casacurta, 547) ou na loja Sabor Ecológico (João Pessoa, 388). Na hora, R$ 50.

Verão em Picada Café

A programação de verão de Picada Café está repleta de atividades neste final de semana. No sábado, a partir das 15h, haverá oficina de sorvetes caseiros e às 19h30min terá Cinema no Parque, o CineSesc. Já no domingo, para os que gostam de aventuras, ocorre a 39º Caminhos e Trilhas – Caminhada da Cachoeira (inscrições podem ser feitas pelo site www.picadacafe.rs.gov.br) e os músicos Gerson Müller e Lucina e Elena Pellenz comandam a Música no Parque, às 13h e às 16h. Sábado, a partir das 15h e domingo, a partir das 8h, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn (BR 116, Km 193), em Picada Café. As atividades são gratuitas.

Bloco da Velha

Entrando no clima de Carnaval, o Bloco da Velha 2017, irá promover neste sábado, um ensaio aberto ao público no Selecione Bier Shop. A banda é orquestrada por Dan Ferreti e conta com a participação de mais 15 músicos e neste ano conta com o tema 100 anos de Samba. Haverá também a presença do DJ Mono. O Bloco da Velha desfila pela cidade no dia 26. Às 14h, no Selecione Bier Shop (junto ao Posto Catz, na Av. Júlio de Castilhos, 998), em Caxias. A entrada é franca.

Ocupa Imigrante

Para encerrar as apresentações do projeto Ocupa Imigrante, neste final de semana haverá dois shows. No sábado, quem toca é a Natural Dread (foto), já no domingo é a vez do grupo Baque dos Bugres. Às 19h, no Monumento ao Imigrante, em Caxias. A entrada é franca.

Verão Canela

A programação do Verão em Canela está repleta de atividades neste final de semana. No sábado, haverá o Verão com Bem Estar, que irá reunir oficina de artesanato, exposições de arte, aula de dança, música entre outros. Já no domingo, terá passeio ciclístico temático de heróis e princesas, onde as crianças e os adultos irão se fantasiar e percorrer as ruas da cidade. Sábado, a parir das 9h30min, no Centro de Feiras (Danton Corrêa da Silva, 285), domingo, às 10h, no Multipalco (Av. Osvaldo Aranha, 560). As atividades são gratuitas.

Fecouva

A programação da 13ª Festa Colonial da Uva (Fecouva) e 3ª Festa do Moranguinho de Otávio Rocha e Flores da Cunha traz apresentações artísticas neste final de semana. No sábado, haverá show com o cantor sertanejo Cris Lodea, a partir das 20h, no Parque de Exposições (Av. Vindima, 1.000). Já no domingo, no mesmo local, às 17h terá show com o Grupo Ricordi, e às 20h o DJ Luciano Rosa comanda a festa.

DOMINGO

Show no Ninho das Águias

Além de proporcionar uma bela vista, o Ninho das Águias, em Nova Petrópolis tem programação especial de verão todos os domingos, até dia 19 de março. Neste, haverá show com Gerson Müller, Second Plan, Tommy Wartha e The Stroyers, além da inauguração do palco voador. Às 15h, no Ninho das Águias (BR 116, km 18), em Nova Petrópolis. A entrada custa R$ 10.

Bloco da Ovelha

Para treinar para as folias de Carnaval, o Bloco da Ovelha irá promover um ensaio aberto neste domingo. A banda começa a tocar a partir das 16h. O bloco irá desfilar pela cidade no dia 25. Às 14h, na Rua Plácido de Castro (bem pertinho do bar Anansi, na esquina com a 13 de Maio), em Caxias. A entrada é franca.