Reunindo muitos motivos, recordando compromissos, abraçando com amor este novo amanhecer. Que maravilha estar vivo e poder recomeçar! Por tudo, obrigado, Senhor!



"Feliz de quem atravessa a vida inteira tendo mil razões para viver." (D. Hélder Câmara).



A vida é uma verdadeira passagem, uma travessia que precisa valer a pena. A liberdade é como um presente intrínseco à vida. Ser livre é condição para que a felicidade seja vislumbrada, no decorrer dos dias e dos anos. Porém, o segredo reside na capacidade de encontrar razões para viver deste ou daquele jeito. As escolhas qualificam os passos e determinam o caminho. Há infinitos motivos que podem ser elencados e que garantem a eficácia das decisões.



A realidade nem sempre se apresenta à favor da serenidade e da paz. As contradições tentam atrapalhar e esvaziar a persistência. Apesar de tudo, não faltam razões para viver e seguir em frente. Resgatar os motivos que movimentam a interioridade é uma tarefa contínua e intransferível. A sensação é de estar sempre começando, sem jamais desanimar. O sol, por mais brilhante que seja, é também obrigado a conviver com as insistentes nuvens, que tentam esconder seus raios.



Atravessar a vida abrindo excessivo espaço ao desânimo e à indiferença é perder a oportunidade de dar significado a cada minuto, a cada instante. Tudo pode concorrer para o melhor, mas é importante criar favorabilidade. Algumas buscas poderão não dar em nada, determinados fatos colocarão em dúvida os próprios sonhos. Mesmo assim, não faltarão razões para viver e persistir nos rastros da felicidade. Viver é uma oportunidade sem igual de escrever uma história, que tem tudo para dar certo.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!