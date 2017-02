Ex-campeão do Banana Bowl, Orlandinho acompanha torneio em Caxias do Sul

Promessa das quadras 06/02/2017 | 19h26 Atualizada em

Considerado uma das maiores promessas do tênis brasileiro nos últimos anos, o gaúcho de Carazinho Orlando Luz, que chegou a ocupar a liderança do ranking mundial dos 18 anos em 2015, está em Caxias do Sul para prestigiar o 47º Banana Bowl, um dos principais torneios da América Latina na categoria juvenil.



A chave principal dos 14 e 16 anos começou a ser disputada nesta segunda-feira e segue até o próximo final de semana, com acesso gratuito às quadras do clube Recreio da Juventude.

Orlandinho, como é conhecido, chegou no sábado para acompanhar a garotada e apoiar os pupilos de seu pai, o técnico Orlando Pereira da Luz, além de curtir um pouco a família, incluindo a mãe Adriana Moraes.

— Como fico muito tempo longe de casa, resolvi unir o útil ao agradável. Nesta semana estou de aniversário (ele completa 19 anos na quarta-feira) e então decidi vir a Caxias do Sul para ficar com meus pais e também prestigiar o evento. Dá uma vontade louca de jogar, mas infelizmente não tenho mais idade — brinca o tenista.

O gaúcho, que já venceu cinco edições do tradicional torneio, sendo bicampeão na categoria 18 anos, em 2014 e 2015, fica feliz com a realização, pela primeira vez, de um torneio deste porte em Caxias do Sul, contribuindo com o desenvolvimento do esporte no Estado.

Em relação aos atletas que estão acompanhados de seu pai, ele explica que, na medida do possível, assiste aos jogos e repassa algumas dicas.

— Eu me vejo neles quando era mais novo, então tento passar um pouco da minha experiência. Converso bastante — detalha.

Em relação à sua carreira profissional, Orlandinho só tem a comemorar. Ele acaba de ganhar convite para o qualifying do Rio Open e para a chave principal do Brasil Open, válidos pelo ranking mundial da ATP:

— Estou muito feliz, muito honrado. É uma grande oportunidade de enfrentar jogadores top do circuito. Vou jogar em casa, nada melhor para começar a temporada.

Depois destas duas competições, ele viajará para dois challengers, um no Chile e outro na Argentina. Atualmente, Orlandinho ocupa a posição de número 541 do ranking da ATP.

