Espetáculo "Nelson Freitas e Vocês" será atração no domingo, em Caxias

Não estranhe se um sotaque italiano brotar de repente da boca do humorista Nelson Freitas, se ele falar em Festa da Uva ou brincar com alguma outra característica caxiense no espetáculo Nelson Freitas e Vocês, domingo à noite, no palco do Teatro Murialdo, em Caxias do Sul. Isso porque embora esse stand up comedy (ou humor à moda antiga, como o ator prefere) esteja completando 10 anos de estrada, ele está sempre se reinventando, inovando e, principalmente, se adequando às peculiaridades de cada cidade e região pela qual passa.



Em pouco mais de uma hora, Freitas promete arrancar gargalhadas da plateia ao passear por questões do cotidiano, como casamento, pais e filhos e relações humanas em geral, sempre com um humor afiado já conhecido do público — afinal, quem não lembra de personagens como Leozinho, do quadro Márcia e Leozinho, ou o Adão, do quadro Adão e Eva, ambos do Zorra Total? A diferença é que, no palco, ele estará sozinho e de "cara limpa", sem personagens, numa linha que lembra grandes comediantes como Jô Soares, Juca Soares e Chico Anysio.



Chico, aliás, é bem mais do que uma inspiração para Freitas: ele que assinou a direção do espetáculo quando da sua concepção, em 2007. Foi o último show de humor dirigido por esse grande nome da comédia nacional, morto em 2012, e, apesar dos ajustes pelos quais Nelson Freitas e Vocês tem passado, os créditos continuam citando-o.



— A espinha dorsal permanece a mesma — justifica o produtor do espetáculo, Tiago Mantovani.



A comunicação com a plateia é outro ponto forte do show. O tom de conversa entre amigos, entretanto, não descamba para situações embaraçosas, em que alguém do público vira motivo de risadas (orientação que vem ainda dos tempos de Chico Anysio na direção). Para criar a identificação com quem está assistindo, Freitas aposta no improviso, medindo a resposta do público às piadas e interações.



Esta é a segunda vez que o espetáculo passa por Caxias — a primeira foi em agosto de 2010. A cidade é também a primeira parada da atual turnê pelo Rio Grande do Sul, que inclui ainda apresentações em Camaquã, na segunda-feira, e em Carazinho, na terça.



Nelson Freitas encerra a programação do Circuito Sesc de Comédia em Caxias, que incluiu ainda os espetáculos Manual Prático da Mulher Moderna, no dia 6, e Abobrinhas Recheadas, dia 7.



Agende-se

O que: espetáculo Nelson Freitas e Vocês

Quando: domingo, dia 12, às 20h

Onde: no Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1.740), em Caxias do Sul

Quanto: R$ 40 (público em geral), R$ 25 (empresários, classe artística, estudantes e pessoas acima de 60 anos) e R$ 20 (comerciários)

O espetáculo: 70 minutos; classificação 14 anos