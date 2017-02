Em alta no PSG, Lucas é o brasileiro com mais gols marcados na temporada europeia

Grande fase 08/02/2017 | 16h36 Atualizada em

Lucas se transferiu do São Paulo para o PSG no início do ano de 2013

Lucas se transferiu do São Paulo para o PSG no início do ano de 2013 Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Aos 47 minutos do segundo tempo, Lucas fez o gol da vitória suada do PSG sobre o Lille nesta terça-feira pela 24ª rodada do Campeonato Francês. Além de manter o time na cola do líder Monaco, que também venceu na rodada, o atacante dá sequência à sua melhor temporada na França.

A prova do bom momento está nos números. Lucas é o brasileiro com mais gols marcados na temporada europeia, que iniciou em agosto de 2016. São 15 gols marcados em 34 partidas, contando Campeonato Francês, Liga dos Camepões, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa da França.

Curiosamente o centroavante Willian José, ex-Grêmio, vem na sequência do levantamento com 11 gols anotados pelo Real Sociedad, da Espanha. Neymar aparece apenas na quarta posição. O camisa 11 do Barcelona soma nove gols nesta temporada.

Lista dos brasileiros artilheiros na Europa:

- Lucas (PSG): 34 jogos e 15 gols

- Willian José (Real Sociedad): 25 jogos e 11 gols

- Jonas (Benfica): 14 jogos e 9 gols

- Neymar (Barcelona): 27 jogos e 9 gols

- Roberto Firmino (Liverpool): 29 jogos e 9 gols

- Willian (Chelsea): 23 jogos e 7 gols

- Philippe Coutinho (Liverpool): 22 jogos e 6 gols

- Douglas Costa (Bayern de Munique): 19 jogos e 4 gols

- Gabriel Jesus (Manchester City): 4 jogos e 3 gols

