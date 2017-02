Dúvida cruel: ir para a cama com o amigo ou preservar a amizade? Saiba os riscos envolvidos /

Falando de Sexo 01/02/2017 | 20h00 Atualizada em

Tenho vivido uma confusão. Estou com a minha cabeça cheia de dúvidas, medo e desconfiança, sem saber o que pensar e como agir.



Tenho um amigo de longa data de quem gosto muito. Sempre ficamos de frescura, mas nunca rolou.



Só que, agora que eu já estou solteira há um tempo e ele também, o guri não para de ficar em volta de mim dizendo que a gente poderia transar, que se conhece bem. Fico com medo de misturar as coisas e deixar de ser amigo.



E fico pensando se ele é mesmo meu amigo para propor isto. Muita gente acredita que sexo e amizade não podem andar juntos e que, se acontecer, coloca-se a relação em risco.



Realmente, pode ameaçar a parceria, e tudo irá depender dos objetivos que cada um tem com a experiência: namoro, demonstrar mais carinho ou só saciar a vontade de transar.



Uma pesquisa mostrou, recentemente, que 76% das pessoas entrevistadas já tinham feito sexo em algum momento da vida com um amigo, e que isto fortaleceu a amizade. Geralmente, as mulheres pensam que a relação sexual fora de um relacionamento romântico pode levar ao prejuízo emocional, e que termina com a amizade.



Cautela



O grande cuidado é não arranhar esta parceria. Não podemos esquecer, também, de que homens e mulheres pensam diferente sobre este assunto: elas afirmam que conseguem ser amigas dos homens, já eles dizem que não esquecem de que a amiga também é uma mulher e que pode ser desejada.

A melhor forma de resolver este impasse é: se os dois decidirem fazer sexo, que seja em comum acordo e não só pelo medo de perder uma amizade. E você: faria sexo com o seu melhor amigo?



Assista ao vídeo sobre o assunto





Leia outras colunas do Falando de Sexo



Se tiver dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br