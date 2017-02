Dupla Fla-Flu chega com 100% em 2017 para enfrentar Grêmio e Inter

Páreo duro 06/02/2017 | 17h43 Atualizada em

A próxima quarta-feira reserva grandes jogos pela Primeira Liga. No Beira-Rio, o Internacional encara o Fluminense, treinado por Abel Braga, campeão do mundo pelo Colorado em 2006. Em Brasília, o Grêmio enfrenta o Flamengo, de Guerrero, Diego e companhia. Além de ser um bom teste para a dupla Gre-Nal, o páre promete ser duro uma vez que os cariocas chegam para os confrontos com 100% de aproveitamento.



Já foram realizadas três rodadas do Campeonato Carioca. O Fluminense estreou na competição simplesmente goleando o Vasco no Engenhão por 3 a 0. Depois disso, bateu o Resende (1 a 0) e Portuguesa-RJ (3 a 0). É bom lembrar que o time de Abel Braga faz sua segunda partida pela Primeira Liga, já que bateu o Criciúma na estreia por 3 a 2.

O Flamengo, por sua vez, apenas atuou no Carioca. Foram também três vitórias: 4 a 1 no Boavista, 3 a 0 no Macaé e 4 a 0 no Nova Iguaçu. Destaque para Paolo Guerrero, que soma quatro gols.

Jogos do Flamengo no ano:

- Flamengo 4x1 Boavista

- Flamengo 3x0 Macaé

- Nova Iguaçu 0x4 Flamengo

Jogos do Fluminense no ano:

- Fluminense 3x2 Criciúma

- Vasco 0x3 Fluminense

- Fluminense 1x0 Resende

- Portuguesa-RJ 0x3 Fluminense



