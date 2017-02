Demoliner vai à semifinal de duplas em Montpellier

Boa fase 09/02/2017 | 16h35 Atualizada em

Tenista de Caxias do Sul é o 62º colocado do ranking de duplas da ATP

O tenista gaúcho Marcelo Demoliner, número 62 do mundo do ranking individual de duplas, começou a temporada 2017 em alta rotação.

Depois da boa campanha no Aberto da Austrália, quando atingiu as oitavas de final na chave de duplas ao lado do neozelandês Marcus Daniell, o caxiense de 28 anos avançou às semifinais do ATP 250 de Montpellier, na França.

Demoliner e Daniell bateram os experientes franceses Jeremy Chardy e Julien Benneteau em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 10/6.

Nesta sexta-feira, a dupla brigará por uma vaga na decisão contra os vencedores do duelo entre os cabeças de chave 2, o francês Fabrice Martin e o canadense Daniel Nestor, e a parceria formada pelo francês Jonathan Eysseric e o pelo croata Nikola Mektic.

A competição distribui 482 mil euros em premiação.

