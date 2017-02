Deives vive a expectativa pela estreia na ACBF

Craque do futsal 14/02/2017 | 19h01 Atualizada em

Destaque, artilheiro e campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) do ano passado pelo Corinthians, o ala/pivô Deives vive a expectativa pela estreia com a ACBF. Em 24 de fevereiro, a equipe de Carlos Barbosa quadra pela primeira vez na temporada em um amistoso em casa contra o Flores da Cunha.

Deives não esconde que vestir a camisa do time laranja sempre foi um dos objetivos da carreira. E a ansiedade é grande para o primeiro amistoso do ano contra o Flores da Cunha, em Carlos Barbosa.

— Sempre foi um grande sonho em vestir essa camisa e no dia 24 vou poder começar minha trajetória dentro desse clube. É amistoso, mas vamos tentar levar o que o Marquinhos pediu para esse início.



O jogador elogiou a pré-temporada da ACBF e a intensidade ditada pelo preparador físico Alexandre Baldasso e pelo técnico Marquinhos Xavier. Ele ainda revelou que neste início de temporada a equipe está trabalhando fortalecer o entrosament:

— No início é normal sentir mais a perna. A gente vem de um período de inatividade das férias. Esse momento temos que ter mais paciência. Estou contente com o resultado inicial. Estou acreditando muito no potencial do grupo.

Mesmo com tantos títulos individuais na temporada passada, Deives diz preocupar-se mais com o grupo e garante que não faltará determinação por parte dele com a camisa da ACBF em 2017.

— Minha cobrança é sempre pelo título coletivo. Quando entro numa competição, entro para ser campeão. Sou muito competitivo e acredito que é isso que credencia um atleta a estar num alto nível — finalizou.

