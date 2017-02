Contagem regressiva pro Carnaval! Preparado pra aquela transa casual? /

Falando de Sexo 19/02/2017 | 11h59 Atualizada em

Existem várias razões para a gente amar o Carnaval: a folga no trabalho, suas músicas, os desfiles, a praia e o sexo. E, para os solteiros, nada se compara à possibilidade de conhecer e curtir novas pessoas — aliás, assim, no plural mesmo, de preferência.



Tudo o que envolve o Carnaval está relacionado com prazer. O prazer de se divertir, de ficar com os amigos, de dançar, de extravasar e até de fazer sexo com alguém diferente.



Todo mundo veste a sua fantasia e dá início a uma busca por outra pessoa com o mesmo astral do que o seu. O amor faz parte das nossas vidas e surge quando menos esperamos.



No entanto, para que este se torne um prazer, não uma preocupação, é necessário que não nos esqueçamos da importância de fazer sexo de forma segura. Em uma sociedade com cada vez menos tabus no que se refere à vida sexual, é vital que nós consigamos perceber a importância do uso do preservativo, colocando essa consciência em prática no nosso dia a dia.



Hábito

Pense em todas as formas de sexo que costuma praticar e pesquise as suas consequências. Mas como conseguir lembrar da proteção com o clima pegando fogo?



Temos que ser honestos e admitir que nem sempre é fácil ter em mente o sexo seguro. No entanto, existem formas de tornar este passo tão importante um hábito mais simples de ser lembrado.



Tenha sempre à mão métodos de proteção. É mais fácil ir à carteira buscar do que na farmácia, não é mesmo?



Você não vai querer estragar uma vida toda por uma noite apenas. Uma transa impulsiva pode ser uma ótima experiência, mas, se não tiver os devidos cuidados, corre o risco de tornar-se uma preocupação eterna.



E mais: se alguém não quiser se proteger, é porque também não vai querer proteger os outros.



