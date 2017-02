Confira os falecimentos desta terça-feira na Serra

Obituário 21/02/2017 | 09h22 Atualizada em

Nascido em 7 de novembro de 1961, o radialista Velton da Silva Cézar morreu na manhã do dia 16 de fevereiro de 2017. Natural da cidade do Alegrete, era filho único do casal Onéssimo César e Severina da Silva Cézar. Velton era apaixonado pelas lidas do campo, pelos animais, pelas tradições do Rio Grande do Sul e pela comunicação. Com uma bela voz, tinha um dom natural para a locução e com isso iniciou a trajetória profissional muito cedo. Aos 18 anos despontou na Rádio Municipal de São Pedro do Sul (RS).



Era um narrador esportivo nato e realizava entrevistas sobre os mais variados assuntos envolvendo e cativando os ouvintes e os entrevistados por onde passou.



Em Santa Maria trabalhou na Rádio Guaratã. Mas este foi apenas o início, pois Velton deixou sua marca por diversos veículos de comunicação como a Rádio Caxias e Rádio São Francisco, em Caxias do Sul. Por duas ocasiões passou pela Rádio Osório (Osório), também atuou na Rádio Tubarão (Santa Catarina), Rádio Cruzeiro do Sul (Itaqui), Rádio Marau e Rádio Alvorada (Marau), Rádio Garibaldi (Garibaldi) e foi coordenador da Rádio da Universidade de Caxias do Sul (UCS).



