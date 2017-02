Confira o que fazer no final de semana em Caxias e região

Almanaque 04/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Piscina do Bem é atração no Shopping Iguatemi Foto: Edson Pereira / Divulgação

PARA AS CRIANÇAS

Piscina de Bolinhas

Que tal mergulhar em uma piscina com 1 milhão de bolinhas? Essa é uma boa opção para alegrar os pequenos no final de semana. A Piscina do Bem fica no Shopping Iguatemi Caxias até o dia 14 de março. A atração terá parte da renda destinada à Apae. Sábado e domingo, das 12h às 20h, no shopping Iguatemi, em CaxiasR$ 15 (20 minutos) e R$ 20 (30 minutos). A cada 10 minutos adicionais, será cobrado R$ 5.

SÁBADO

Canção para Duas

O projeto Canção para Duas está de volta à Cachaçaria Sarau neste sábado, com a apresentação das cantoras Carol e Cris. O show contará com canções dos ritmos de MPB, pop rock e samba. A casa abre às 19h30min, na Cachaçaria Sarau (Coronel Flores, 749), em Caxias. A entrada custa R$ 8.

#0800

Para comemorar a chegada do mês de fevereiro o Zero 54, promove neste sábado a festa #0800. O som ficará por conta dos DJs Jorge Cuts, Mosquito e Tuba. A casa abre às 17h30min, No Zero 54 (Augusto Pestana, 154), em Caxias. A entrada custa R$ 20.

Forró no Urbano

O Urbano Park promove neste sábado o 2º Encontro de Forró Urbano, com a participação especial de algumas escolas de dança. Além disso, o chef Eze Perachino comanda o cardápio. Às 23h, No Urbano Park (Marechal Floriano 1.495), em Caxias. A entrada é franca.

Músico irá animar a noite de sábado na Level Foto: Fernanda Chemale / divulgação

Edu K na Level

O músico e produtor Edu K comanda as pickups da festa Subtropical, sábado, na Level (Coronel Flores, 789, Caxias). O eterno frontman da banda gaúcha DeFalla vai animar a noite com músicas no melhor estilo reggaton e moombahton. Ingressos custam R$ 20, até a meia-noite, e R$ 30, após.

Verão em Picada Café

A programação do Verão em Picada Café está repleta de atividades neste final de semana. Sábado à noite haverá show acústico Menegallas. No domingo, será a vez da apresentação de Janine Heckler. Sábado, às 20h, domingo, às 16h, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn (Profa. Marta W Kirchner, 707), em Picada Café. A entrada é franca.

Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo se apresenta no Gramado In Concert Foto: Cristania / Divulgação

Gramado In Concert

O Gramado In Concert promove diversas atrações neste final de semana. Sábado haverá Concerto com a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH) (Foto), às 20h, na Rua Coberta (Madre Verônica). No domingo, será a vez da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS), às 20h, também na Rua Coberta. O evento também contará com a apresentação de outros artistas. Sábado, início às 10h, domingo, início às 9h30min, em Gramado.A entrada é franca.

Verão em Canela

A programação do Verão em Canela promove diversas atrações. Neste sábado, haverá apresentação do grupo musical Duo Folks. Já no domingo, será a vez do grupo Só Rindo, com o teatro de bonecos. Sábado e domingo, às 16h, no Multipalco (Av. Osvaldo Aranha, 560). A entrada é franca.

Preview Carnaval

O Bangalô Estação Club promove neste sábado a festa Carnaval Maori Preview, com a presença dos DJs André Sarate, Edu Bianchi, Mateus Carbonera, Wesley N. e Vj Angelo Provensi. A partir das 22h, no Bangalô Estação Club (Herny Hugo Dreher, 92), em Bento Gonçalves. A entrada custa R$ 25 (elas) e R$ 35 (eles). Reservas podem ser feitas pelo telefone (54) 3453.5553.

Banda irá se apresentar nos palcos do Mississippi Delta Blues Bar Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

The Juke Joint no Mississippi

Uma opção para finalizar o sábado é a apresentação da banda The Juke Joint no Mississippi Delta Blues Bar. Os ritmos de blues e southern rock irão embalar o show do grupo. Às 22h30min, no Mississippi Delta Blues Bar (Coronel Flores, 810), em Caxias. A entrada custa R$ 20.

Espetáculo é apresentado desde 2009 Foto: Alex Ramires / Alex Ramires

DentroFora

O espetáculo DentroFora, da In.Co.Mo.De.Te, é uma boa pedida para aproveitar o sábado à noite, em Bento Gonçalves. Com duração de 45 minutos, a peça vem conquistando público desde 2009. Às 20h,na Fundação Cada das Artes (Herny Hugo Dreher, 127), em Bento Gonçalves. Os ingressos antecipados custam R$ 20, à venda no Sesc de Bento (General Cândido da Costa, 88), das 8h às 12h, e na Dom Quixote Livraria e Cafeteria (Rua 13 de Maio, 581, sala 103), das 9h às 20h. Na hora, R$ 30.

DOMINGO

Orquestra Municipal de Sopros é atração do Domingo na Estação Foto: Cristina Sachet / Secretaria Municipal da Cultura

Domingo na Estação

A primeira edição do projeto Domingo na Estação irá promover diversas atividades para aproveitar com a família neste domingo. Às 16h, haverá a 19ª edição do Atelier Livre, com a presença de artistas plásticos locais que estarão produzindo e mostrando suas obras. Para os pequenos, terá contação de histórias e Piquenique Literário. Às 16h30min, haverá a participação de imigrantes haitianos e senegaleses com seu artesanato e música por conta do grupo Sabar África. Para finalizar a tarde, às 17h30min, a Orquestra Municipal de Sopros irá se apresentar. A programação terá início às 16h, junto à Biblioteca Parque, no Largo da Estação Férrea de Caxias do Sul (Augusto Pestana, 50). A entrada é franca. Em caso de chuva, o Atelier Livre será cancelado. A apresentação da Orquestra de Sopros e as demais atividades serão direcionadas para o interior da biblioteca.

DJ Eduardo Drumn comandará as pick ups na festa Groove, do La Barra Foto: Jenifer Abreu / divulgação

Groove - 2ª Edição

O ritmo da house music embala a festa Groove - 2ª edição, domingo, no La Barra. Os artistas Elim, Cris D., Eduardo Drumn (foto) e Lee Batista são atrações confirmadas. A partir das 18h, no La Barra (Coronel Flores, 810), em Caxias. Até as 20h elas têm entrada franca e eles pagam R$ 10. Após, R$ 10 (elas) e R$ 20 (eles).