Confira a lista de falecimentos deste final de semana

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

:: Antônio Carlos Reginato, 62. Sepultado sexta no Cemitério Público.

:: Karla Tomila Roman, 32. Sepultada sexta no Cemitério de São Valentim



CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

:: Derli da Silva, 45. Sepultada sexta no Cemitério Público.

:: Fabio Morillos, 49. Sepultamento sábado, às 14h, no Cemitério Público.:: João Werner Seerig, 59. Cremado na sexta.

:: Leonilda Rodrigues, 83. Sepultada sexta no Cemitério Público:: Orides Tadeu Xavier, 60. Sepultamento sábado, às 9h, no Cemitério Público.



Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

:: David Antonio Frizzo, 57. Sepultamento sábado, às 10h30min, no Cemitério Público.:: Michellangelo Tomiello, 82. Sepultamento sábado, às 11h, no Cemitério Público.

:: Cecilia Ribeiro dos Santos, 75. Sepultada sexta no cemitério da Sociedade de São Luis da 6ª Légua.

:: Elvira Castro de Freitas, 85. Sepultada sexta no Cemitério Público.Memorial São José(54) 3028.8888

:: Nadyr Florinda Cassini Tagliari, 95. Cremação sábado, às 11h.

:: Reynaldo Ghiotto, 84. Sepultamento sábado, às 9h, no cemitério da Sociedade do Bairro Santa Corona.

:: Zeliria Grillo Brancher, 90. Sepultada sexta no Cemitério Público.Memorial



Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

:: Dercy da Silveira Tormam, 78. Cremada sexta.

:: Fernanda Karen Rocha de Lima, 56. Cremada sexta.

:: Inêz de Oliveira Lobato, 64. Cremada sexta.:: Neusa Carmem Rodriguez, 63. Cremada sexta.

:: Walter Moraes de Azevedo, 85. Cremado sexta.

:: Wilma Schu, 98. Cremada sexta.FARROUPILHACapela São José(54) 3261.1100

:: Daiana Rodrigues Sardi, 31. Sepultada sexta no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

:: Leonilda Guerra, 87. Sepultada sexta no cemitério da Comunidade de Nova Milano.

:: Luís Carlos Corrêa Brum, 45. Sepultado sexta no Cemitério Público.

:: Serilio Menti, 83. Sepultado sexta no cemitério da Capela Nossa Senhora Auxiliadora, de Linha Boemios.



GARIBALDI

Capela Cristo Redentor

(54) 3462.2949

:: Ilda da Silva, 53. Sepultada sexta no Cemitério Público.VACARIAFunerária Lovato(54) 3231.1370

:: Lélia Maria Broglio, 76. Sepultamento sábado, às 11h, no Cemitério Público.

:: Jussara Borges Ramos, 58. Sepultada sexta no Cemitério Público.