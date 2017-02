Claus e Vanessa desbravam os States de férias e a trabalho! Será que vem mudança da dupla por aí?

Aqui Entre Nós 04/02/2017 | 12h00 Atualizada em

Eles juram que não vão abandonar seus fãs no Brasil, mas estão cada vez mais com um pezinho aqui e outro nos Estados Unidos. Já fazem shows para gringo ver e "brazuca" matar a saudade.

Suas músicas estão tocando em rádios de lá. Claus e Vanessa acabam de voltar de umas férias em Orlando, onde curtiram juntos com o casal de comunicadores Rodaika e Alexandre Fetter em clima 100% família.

Vanessa conta sobre o período de descanso e as andanças internacionais — as nacionais também prometem neste ano.

De braços abertos para o ano Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

— Esse 2017 vai botar a gente pra se mexer! É bom pra cabeça, ter umas metas mais malucas, saber que pode fazer diferente — revela a loira logo depois de fotografar para a campanha de inverno da sua grife de roupas Sta Cena, no Jardim Botânico da Capital:



— O tema da coleção será o descobrimento do Brasil.



Em março, Claus e Vanessa comemoram 17 anos de carreira.

Aqui Entre Nós — Como foram as férias em família?

Vanessa — Muito boas! O Fetter e o Claus são primos. Já ficamos na casa de praia deles, por exemplo. Mas, assim de dividir uma casa de férias, foi a primeira vez. Foi ótimo porque a gente ficava junto, mas cada um tinha também os seus horários e hábitos. Soltei o telefone, não mostrei muito do nosso dia a dia nas redes sociais. Foram 16 dias. Voltamos de viagem em 27 de janeiro.

Olha a turma toda unida: pacotão show de viagem! Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Aqui — E a Olívia (filha de três anos do casal de músicos) como se comportou?Vanessa — Ela já tinha ido com a gente em agosto para Orlando. Amou!

Encanto total Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Aqui — Aos poucos, estão levando o som de vocês para lá?

Vanessa — Tem uma demanda muito legal de brasileiros, uma gauchada que mora lá e já curtia o nosso som. Nos Estados Unidos, o brasileiro fica com uma saudade imensa de tudo o que é daqui. Quando assiste aos nossos shows lá, chega a chorar. Desta vez, a gente foi para estreitar a divulgação do nosso som, além de curtir férias. A música Janela para o mar começou a tocar em rádios locais (dos States). Mas, desta vez, não fizemos shows. Em agosto, sim, nós tocamos lá.



Aqui — Pensam em morar no Exterior?

Vanessa — Talvez, passar uma temporada de dois meses para estudar a língua. Mas é impossível largar o que a gente construiu aqui, no Brasil. Agora, estamos abrindo a nossa produtora em Porto Alegre, para cuidar da nossa carreira e gerenciar outras também. Estamos com um espaço para eventos... Então, 2017 tem que brilhar!



Aqui — E, no meio destas apostas novas, como fica o projeto maternidade 2, a missão?

Vanessa — Bah, vai dando uma preguiça de fazer outro filho (risos). É uma energia muito grande que se despende. Sentimos que deixamos um pouco a nossa carreira de lado logo que ganhei a Olívia. A produtora Claus & Vanessa Produções é o nosso filho pra 2017. Depois, a gente vê (risos)!



