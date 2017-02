Caxias do Sul perde mais de 24 mil vagas de emprego de 2013 a 2016

Reflexo da crise 11/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O mercado de trabalho de Caxias do Sul vive sua pior crise. Em três anos, foram fechados mais de 24 mil postos de trabalho, recuo de 13,5%. A indústria e a construção civil responderam por 21,6 mil vagas a menos. Segundo maior polo do setor metalmecânico do Brasil — perdendo apenas para o ABC Paulista, o município sempre foi um atrativo para quem procurava emprego em uma cidade repleta deles. O cenário mudou. Radicalmente.

Na tarde da última quinta-feira, 40 pessoas aguardavam na fila do Sindicato dos Metalúrgicos para assinar a rescisão de contrato com o grupo Randon SA.Nos últimos três anos, a economia caxiense recuou um terço — um tombo ainda mais gigantesco do que o de vagas fechadas. Atualmente, um exército de trabalhadores busca uma vaga nas empresas todos os dias. Nas principais agências de emprego e no Sine Caxias, circulam mais de 150 mil currículos. Assim como os empresários, esses trabalhadores estão atônitos com a atual crise, que atingiu em cheio um município que sempre foi promissor e ¿aberto¿ para receber pessoas de outras cidades e Estados.

A exemplo dos empresários, muitos sentem vergonha. Cerca de 20 pessoas procuradas pela reportagem do Pioneiro para contar suas histórias em busca de emprego preferiram não aparecer.

— Tenho vergonha de estar desempregado há quase dois anos — disse um deles.

Nas agências de emprego, a procura é frenética. Embora elas mantenham todos os currículos no sistema, exceto quando o candidato pede para ser excluído, a movimentação é intensa. Na quarta-feira, a Concisa Gestão de Pessoas tinha 186 mil cadastros e 72 vagas disponíveis.

— Não dá mais para comparar o cenário atual com o de 2013. As empresas chegavam a abrir mais de 50 vagas por dia. O candidato podia escolher onde trabalhar — diz a coordenadora da agência, Vanessa Marmentini Prandes.

Na Capta, estão cadastrados 36 mil currículos e há 65 vagas a serem preenchidas. O coordenador do Sine Caxias, Max Motta Rodrigues, define a atual situação como deprimente. Embora ele ainda tenha esperança, não enxerga uma reversão do cenário tão cedo, principalmente no setor metalmecânico.

A crise transformou o comportamento no mercado de trabalho. Além da baixa oferta, os candidatos enfrentam a redução do salário e as exigências de produtividade das empresas. Elas querem profissionais melhores, com salários menores.

— É difícil atender à vontade e ao interesse dos que estão contratando — destaca o proprietário da Talentum, Ricardo Soldatelli Borges.

Há mais de 30 anos no ramo de Recursos Humanos, ele afirma que nunca enfrentou uma crise igual a essa.

— É uma situação muito difícil. De um lado, pessoas implorando por trabalho. De outro, empresários apreensivos, com medo de contratar. Nós, que lidamos com essa mediação, sabemos o quanto machuca — diz Borges, que também é psicólogo.

As 25 vagas que oferece atualmente fecham em pouco tempo – uma semana, em média. Em seu sistema, mais de 50 mil cadastros estão disponíveis para serem avaliados. Para Borges, Caxias tem que reinventar-se. Mas, como?

A reportagem publicada pelo Pioneiro, na segunda-feira, dia 6, retratando a situação das empresas do município, mobilizou lideranças políticas e empresariais. Na próxima quarta-feira, a reunião-almoço da CIC de Caxias vai promover um debate sobre a crise e o impacto nas empresas de Caxias e região. É um passo para buscar alternativas que tentem salvar o status de Pérola das Colônias.



Preocupação - Na tarde de quinta-feira, o clima na sala de rescisões do Sindicato dos Metalúrgicos era de desolação. Cerca de 40 funcionários do grupo Randon aguardavam para assinar sua rescisão.

— Estou bem chateada — disse uma das demitidas.

Na pequena salinha, o homologador Evandro Weisz, 44 anos, chamava por ordem de chegada.

— Em 26 anos de sindicato, nunca vi tantas demissões.

Ele conta que, em 2015 e 2016, a média por mês passou de 800 rescisões. O número só não foi maior porque o sindicato só faz rescisões com funcionários que estão na empresa há mais de um ano.

— É muito triste. Tem pais de família sem conseguir comprar o material escolar. Só quem trabalha aqui, sabe — lamenta a auxiliar de administração do sindicato, que atua no encaminhamento das rescisões.

Em sua mesa, mais de 100 currículos deixados este ano pelos demitidos aguardam uma eventual vaga.