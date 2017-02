Cacalo: "Precisamos refletir sobre o meio-campo"

Paixão Tricolor 14/02/2017 | 08h01 Atualizada em

A ausência de Douglas no meio-campo tricolor nos obriga a uma reflexão para encontrar o que seria melhor para substituí-lo. Tenho sido repetitivo quando se trata desse assunto, mas a partida de domingo na Arena, trouxe novos elementos para esse raciocínio. Definitivamente, a melhor das soluções seria a contratação de um atleta com características semelhantes a Douglas. De boa qualidade técnica. Seria o ideal. Mas, partindo do princípio de que é muito difícil essa contratação, não somente pelas características, mas também pelo alto preço, devemos procurar uma solução interna.

Já escrevi que a solução imediata seria Bolaños para a vaga, mas não para a função. E o jogo de domingo confirmou essa tese. Bolaños é ótimo jogador, mas não é armador. Luan, deslocado, precisaria de adaptação, pois também não é armador. Ambos são atacantes que possuem capacidade de triangulação.

No jogo contra o Passo Fundo percebemos que, seguidas vezes, ambos ocupavam o mesmo espaço. Os dois são condutores de bola, que tentam a jogada individual em direção ao gol adversário. Falta o chamado pensador, com toques rápidos e hábeis que coloquem o companheiro na cara do gol.

Renato é capaz

Renato Portaluppi é capaz e inteligente. Ele percebeu as dificuldades e precisa entrosar Luan e Bolaños para que se completem. Ou terá de buscar outra alternativa. O fundamental é que os dois são muito bons tecnicamente e capazes de adaptação, na falta de outra solução.

