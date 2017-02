Cacalo: "Hora de mostrar a força do elenco"

Paixão Tricolor 18/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Perguntado se teria medo de que tantas lesões trariam um mal muito grande às atuações do Tricolor, o técnico Renato Portaluppi respondeu como de costume. Demonstrando sempre sua coragem e responsabilidade com o seu elenco e também tornando pública, mais uma vez, a confiança em seus atletas, o treinador disse: "Medo, jamais. Mas muitas lesões deste jeito podem prejudicar o trabalho".

Embora o Grêmio tenha um grupo forte e com bons reservas em algumas posições, não há dúvida de que tantas ausências, no mínimo, prejudicam o entrosamento. Os jogadores não possuem as mesmas características, e isso altera a forma de jogar do time. Mas Renato acredita em uma boa atuação, confiando na capacidade daqueles que vão a campo.

O São José, que fez um excelente campeonato no ano passado, tem em China Balbino um treinador competente. Mesmo que não repita a campanha de 2016, o Zequinha é um time de qualidade e pode engrossar dentro da Arena.

Força do fator local

No entanto, do meio-campo para trás, todos os titulares gremistas estão em condições. As dificuldades poderão surgir na hora de atacar. Considerando que o jogo é na Arena, o Grêmio vai para o frente confiando na qualidade individual dos substitutos. Precisa por igual buscar uma vitória.

O Gauchão é muito curto, e a boa colocação traz vantagem para a fase seguinte. O Tricolor tem demonstrado interesse em vencer o nosso Estadual. Nesse cenário, a vitória em casa é muito importante.

*Diário Gaúcho