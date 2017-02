Cacalo: "Grêmio sentiu a alteração na forma de jogar"

Paixão Tricolor 13/02/2017 | 08h00 Atualizada em

O Grêmio teve uma atuação até razoável, dado que jogava a primeira partida sem os dois jogadores de meio campo que saíram, um por lesão, o outro vendido. Principalmente pela característica dos substitutos, a equipe sentiu a alteração na forma de jogar. No entanto, Bolaños realizou muito boa partida, com intensa movimentação, característica que o difere de Douglas. Infelizmente, por um problema de lesão, Luan não teve condições de acompanhar o ritmo de seus companheiros, o que prejudicou o melhor andamento do setor. Mas, pelo esforço de sempre, pela dedicação e pela qualidade demonstrada no gol gremista, penso que Ramiro foi o outro destaque do time.

O Passo Fundo, o adversário do Grêmio, foi uma equipe aplicada, cumprindo funções táticas de forte marcação, somente se aventurando ao ataque depois de modificar seu time na segunda etapa. Por isso, exigiu muito do Grêmio, que teve poucas chances para marcar — a maioria delas no segundo tempo, em boas jogadas de Bolaños e Fernandinho. No contexto geral, o Grêmio segue entre os primeiros e a tendência é melhorar porque as ausências serão supridas pelo entrosamento dos novos.

Finalmente, quero registrar a tristeza de todos nós pelo falecimento do "Seu Gilberto", dono do bar do terceiro andar na Redação da Rádio Gaúcha. Pessoa afável, gentil e querido por todos, que vai deixar saudade para todos nós que nos reuníamos no bar antes e depois dos nossos compromissos.

