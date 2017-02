Cacalo: "Grêmio perdeu 50% de seu meio-campo titular"

Paixão Tricolor 11/02/2017 | 08h01 Atualizada em

O Grêmio tem um jogo na Arena, neste domingo contra o Passo Fundo. Essa equipe havia perdido dentro de seus domínios na estreia e depois venceu a segunda partida, fora de casa. Trata-se então de um adversário que deve ser respeitado, mesmo que a partida seja em Porto Alegre.

Tenho uma ideia, que pode ser uma tese, que, no Gauchão, Grêmio e Internacional têm a obrigação de ir à final do campeonato. E o motivo principal é a maior estrutura que possuem em relação aos clubes do Interior e a maior capacidade financeira para investimento.

No entanto, não é proibido que os clubes do Interior contrariem essa tese, e isso já aconteceu, mesmo que algumas poucas vezes. Estou demonstrando alguma preocupação com os jogos que se seguirão, na medida em que, embora os adversários sejam teoricamente mais fracos, pelas razões apontadas, também contam com bons jogadores e organização interna.

Ademais, o Grêmio que vai enfrentar o Passo Fundo perdeu numa semana 50% de seu meio-campo titular, com as saídas de Walace e Douglas.

Aposta em Renato

Por maior que venha a ser a superioridade técnica dentro do campo, as coisas se igualam, e o Passo Fundo merece o máximo de atenção. Uma vitória tricolor no domingo pode devolver o ambiente de tranquilidade que deveria estar reinando na Arena.

Mas, confio no técnico Renato Portaluppi, que é um profissional inteligente, perspicaz e saberá fazer com que os atletas desenvolvam o melhor futebol.

*Diário Gaúcho