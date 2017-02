Cacalo: "Douglas e Bolaños são diferentes"

Paixão Tricolor 10/02/2017 | 08h01 Atualizada em

Volto ao assunto da substituição de Douglas, porque parece que a unanimidade do torcedor gremista e da crônica especializada definiram que Bolaños será o jogador para ocupar esse lugar. Afirmo, preliminarmente, que concordo com a ideia de que o equatoriano seja colocado na vaga do meio-campista que se lesionou. Mas quero fazer algumas colocações que me parecem importantes: as características de ambos são diferentes, pois Douglas é um típico armador que também conclui ao gol, enquanto Bolaños é um atacante que também participa da armação.



Logo, a simples entrada do equatoriano no lugar de Douglas é o caminho mais adequado, mas como referi antes, ocuparia a vaga, mas não a função, que seria trocada ou pelo menos revezada com Luan. Bolaños tem mais característica de goleador do que Douglas, embora este também marque seus golzinhos.

Bons jogadores

Tudo isso depende de testes que Renato vai fazer, com toda a certeza, na busca de melhor alternativa. Porém, em princípio, penso que, para começar, essa opção é a que melhor se adaptaria ao time gremista. Vai mexer um pouco na estrutura, mas é a que mais se aproxima da sistemática original, salvo se o clube contratar algum jogador de características semelhantes a Douglas.

O que ajuda nestas alterações é que todos são bons jogadores, e a qualidade técnica, nesta hora, é fundamental.

*Diário Gaúcho