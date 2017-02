Cacalo: "Ainda a boa estreia do Grêmio"

Paixão Tricolor 04/02/2017 | 08h10 Atualizada em

Embora já tenha feito manifestação na coluna da edição de sexta-feira, quero ainda dar algumas pinceladas sobre o jogo de estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Evidentemente, foi uma atuação própria de quem está iniciando a temporada. No entanto, surpreendeu-me, como escrevi, o nível de preparo físico da equipe.

Claro, ainda está longe do ideal. Mas foi capaz de proporcionar uma superioridade nessa valência em relação ao adversário, que, diga-se de passagem, também estava bem condicionado fisicamente. A vitória se deve à superioridade técnica dos jogadores gremistas.

Ficou também demonstrada mais uma vez a estrela e a competência do técnico Renato Portaluppi. Na segunda etapa, após 45 minutos quase sem chutes a gol, ele mexeu na lateral direita, deslocando Ramiro, de grande atuação, e colocando em campo Fernandinho. Pois na primeira jogada do atacante, ele driblou um zagueiro e concluiu, marcando o segundo gol gremista.

Mais reforços – Ao contrário do que muito se propaga, penso que o Grêmio já proporcionou ao seu treinador um grupo capaz de oferecer alternativas. Mesmo que algumas não tenham a mesma qualidade dos titulares.

Na medida em que alguns dos novos forem se adaptando, crescem de valor essas opções. Para vencer a Libertadores, ainda precisamos de um ou dois reforços pontuais, que tenham condições de entrar sem que se perca qualidade. Foi um bom início. Neste domingo, a equipe enfrenta o Caxias, um forte adversário, na busca de ritmo de jogo.

