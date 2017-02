Cacalo: "A imponderabilidade do futebol foi demonstrada"

Paixão Tricolor 16/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Mesmo tendo feito uma pré-temporada definida como excelente, ocorreu mais uma lesão em um importante do Grêmio. Desta vez, foi Edílson que recém se recuperava de uma artroscopia no joelho direito. No início do primeiro tempo de um jogo-treino, ele sofreu uma lesão muscular.

Claro que a lesão de Douglas foi muitíssimo mais séria, mas a coincidência, derrubando muitas teses, é que ambas, e mais a do novato Beto da Silva, ocorreram em treinamentos. Rotineiramente, se diz e se argumenta que atletas importantes devem ser poupados em determinadas partidas, especialmente na véspera de outros jogos decisivos, para evitar que se machuquem. E muitas vezes isso realmente acontece, quando atletas deixam de jogar partidas menos importantes, preservando-os para os principais confrontos.

Pois mais uma vez a lógica, se é que isso existe em futebol, foi quebrada.

Os jogadores gremistas se lesionaram em simples treinamentos, quando menos se espera que isso possa ocorrer, pois há menos disputas viris, choques e lances desse gênero.

Nas mãos da surpresa

Fica, mais uma vez, demonstrada a imponderabilidade do futebol. No entanto, acredito que cautela deve ser adotada quando está próximo de jogos decisivos, deixando os acidentes, como esses referidos, a critério das surpresas que convivem com o esporte. Não há culpados ou responsáveis. O clube grande deve estar preparado para enfrentá-las, como imagino que o Grêmio esteja.

