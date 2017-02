Bento Vôlei é superado pelo Taubaté em São Paulo pela Superliga

3 a 1 08/02/2017 | 22h21 Atualizada em

O Bento Vôlei perdeu para o Taubaté, atual campeão da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira por 3 sets a 1 (parciais de 25 a 20, 21 a 25, 25 a 19 e 25 a 23) em jogo válido pela quinta rodada do returno da Superliga.

Leia mais:

Líbero do Canoas é o líder de defesas na Superliga masculina

Técnico do Canoas, Marcelo Fronckowiak será auxiliar de Renan Dal Zotto na seleção

Renan Dal Zotto sobre o Rubinho: "Não podemos abrir mão dele"



Com o resultado, a equipe do técnico Paulão continua na nona posição com 15 pontos conquistados.



Na próxima rodada, o Bento Vôlei recebe o Campinas, na Serra Gaúcha, às 20h, no Ginásio Municipal da cidade.

*ZHESPORTES