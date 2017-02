Bento Gonçalves arrecada 46% do total estimado do IPTU em primeira fase de cota única 

Arrecadação 09/02/2017 | 15h13 Atualizada em

A expectativa de arrecadação com o IPTU e a taxa de coleta de lixo em 2017 é de R$ 38 milhões

A prefeitura de Bento Gonçalves arrecadou R$ 17,5 milhões na primeira fase da cota única do IPTU 2017. O valor foi arrecadado até a quarta-feira, quando encerrou o prazo para pagar o imposto com 10% de desconto. As informações são da Gaúcha Serra.

A partir desta quinta-feira, é possível pagar o imposto ainda em cota única, mas com 7% de desconto. O prazo dessa segunda fase encerra em 22 de fevereiro.



No pagamento parcelado, em quatro parcelas em meses alternados, a primeira tem vencimento em 15 de março. A segunda parcela vence em 15 de maio, a terceira em 14 de julho e a quarta em 15 de setembro.

