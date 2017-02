BaitaKão, de Caxias, investe em ação social para festejar os 45 anos

Caixa-Forte 07/02/2017 | 06h30 Atualizada em

Como comemorar o aniversário? O BaitaKão, de Caxias do Sul, resolveu inovar e investir numa ação social para festejar os 45 anos de apetite. A casa de lanches distribuirá cachorro-quente e suco em entidades assistenciais durante fevereiro.



Ao longo do mês, as pessoas atendidas por essas instituições serão surpreendidas com um lanche especial oferecido pelo BaitaKão: o cachorro-quente, evocando o lanche servido no primeiro trailer da marca, durante a Festa da Uva de 1972 , que tornou-se popular na década de 1970 e integra a história do estabelecimento.



A largada ao projeto será nesta quarta-feira, com a distribuição de sabor e alegria aos atendidos pelo Lar da Velhice São Francisco de Assis.



– Todas as empresas têm responsabilidade social na comunidade onde atuam e o BaitaKão não poderia deixar passar os seus 45 anos sem promover uma ação nessa área. Queremos doar um pouco para a comunidade que vem nos acolhendo durante todos esses anos – destaca a gerente de marketing Agnicayana Posser.



O restaurante está desde 1978 sediado em ponto no bairro Lourdes (foto). Em 1996, informatizou o atendimento e os pedidos.