Ataque do acesso do Caxias pode ser reeditado domingo, contra o São Paulo-RG

15/02/2017

Enquanto não sai a definição se o centroavante Gilmar terá ou não condições físicas de enfrentar o São Paulo-RG, no próximo domingo, o técnico Luiz Carlos Winck estuda alternativas para compor o ataque grená para a partida pela 4ª rodada do Gauchão. O titular segue em trabalho de fisioterapia e deve treinar com bola hoje à tarde, para que a equipe de preparação física avalie se há condições de mandá-lo a campo. Se o desfalque se confirmar, Jajá deve ganhar a camisa 9. Porém, outra mudança ainda pode ocorrer, com a reedição da dupla de ataque titular do título da segunda divisão.

Esse foi um indício deixado pelo técnico Luiz Carlos Winck no treino da tarde de ontem, no Estádio Centenário. Winck iniciou o coletivo com Júlio César entre os titulares, mas na maior parte da atividade observou Nicolas como homem mais próximo de Jajá. Sobre a possibilidade de reingressar na equipe, Nicolas garante que esse tem sido o seu foco desde que superou a lesão no joelho.

— Infelizmente tive uma lesão que, apesar de simples, exigiu procedimento cirúrgico. Mas graças a Deus correu tudo bem e agora vou trabalhar forte, firme e com humildade, esperando minha hora. Sei que para tudo há seu tempo, mas a cada treino vou estar buscando minha vaga de volta no time — destaca.

O atacante também elogiou o trabalho dos companheiros contra a dupla Gre-Nal, mas destacou que a partida contra o time de Rio Grande é tão ou mais importante:

— A equipe teve um campeonato complicado contra o Novo Hamburgo, mas conseguiu uma ótima recuperação logo em seguida, com dois belíssimos jogos. Em Porto Alegre, principalmente, é muito difícil de jogar. Temos que dar continuidade ao trabalho, procurando manter o bom nível de atuação e entrando em campo com humildade, porque o São Paulo é um verdadeiro adversário direto e vai fazer um jogo muito complicado.