André Costantin: toque de veludo

Eu sou o samba. Sou como o vento do evangelista João: sopra onde quer, tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.



Eu sou espírito. Desgarrei de profundas Áfricas, sacudi os navios negreiros no Atlântico. Soprei no novo mundo além-mar. Vento negro, moldei o cerne de brancos negros por dentro. Foi meu o poeta Vinicius de Moraes, por quem eu disse que o samba nasceu na Bahia, negro demais no coração e até branco na poesia.



Um ou um milhão, sou Eu quem vos escolho. Da Bahia de Todos os Santos eu fui soprar as águas e morros de outra Baía, a de Guanabara. Carioca, fiz o maior show da Terra. Soprei as narinas de um certo Chico, tornei-me o sanatório geral da nação. Ai das almas que não foram bafejadas pelo meu espírito; ai das cidades que não me têm.



Pelos barracos de zinco furado Eu iluminei Silvio Caldas e Orestes Barbosa nas noites em que fizeram Chão de Estrelas, que seria a mais bela canção do universo na voz de Bethânia: "Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a ventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão".



Desde a Bahia eu desejava varrer o mapa. Queria o sul. Foi quando nas cercanias da Ladeira da Fonte em Salvador eu vi aquele jovem negro, bom corpo puro ritmo. Manoel da Conceição Silva, meu filho, filho do samba.



Num sopro do destino levei o rapaz para incorporar no Rio de Janeiro, no corpo de fuzileiros navais. Noutro golpe de vento o mandei para muito mais longe, destacado a Uruguaiana, junto a outros filhos eleitos, para guarnecer a fronteira líquida do Brasil com a Argentina, às margens do Rio Uruguai. Era no tempo do pós-guerra. Lá, tão longe, entoando seu agogô, Manoel tornou-se Veludo, bastião do samba na fronteira. Viveu mais de 80 anos de ritmo. Desfilou até o fim, em cadeira de rodas, sob chuva, levando seu anel de bamba pela Rouxinóis, a mais antiga escola de samba de Uruguaiana.



Veludo e os navais cariocas exilados no pampa gaúcho levaram as batidas quentes do samba para os confins do Brasil, entre sopros de tangos, milongas, cúmbias e as marchinhas que por lá se ouvia. Fizeram escola. Eis que naquelas margens do rio Uruguai o carnaval de samba de enredo de Uruguaiana e, com o tempo, também do lado de lá da fronteira, em Paso de Los Libres, tornaram-se suntuosos carnavais, dignos do meu reino.



Sou feito vento. Insondável. Tempestade nas multidões, brisa em outros. Meu toque é de veludo. Um dia vi numa rua triste o sujeito que escreve este texto. Ginga pouca, espírito vago. Dei-lhe um sopro nas ventas.