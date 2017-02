Academias ociosas serão remanejadas em bairros de Caxias do Sul

Lazer comunitário 16/02/2017 | 08h00 Atualizada em

Xodó das lideranças de bairro de Caxias do Sul, as academias da melhor idade (Amei) devem passar por um processo de reestruturação que inclui a retirada de equipamentos de uma comunidade para serem levados a outra. A movimentação não deve agradar moradores que lutaram para conquistar as unidades ao longo de anos, pois as Ameis estão entre as principais reivindicações de bairros e loteamentos, perdendo apenas para obras de esgoto, saúde e pavimentação.

São três motivos que embasam essa possibilidade: a baixa frequência de público em parte das 61 Ameis, academias muito perto uma da outra e uma lista de pedidos de novas unidades que não será atendida tão cedo por falta de recursos. As mudanças serão avaliadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e pelo Conselho Municipal do Desporto (CMD).

Um dos diretores do setor de esportes da União de Associações de Bairro (UAB) desconhece o estudo. Para Adroaldo Barbosa da Rosa, os espaços são referências de lazer e encontro:

— É uma necessidade, não pode ser visto como um espaço ocioso. Se houve o pedido e foi atendido, é porque a comunidade reivindicou.

No final do ano passado, a prefeitura abriu licitação para aquisição de 15 novas academias selecionadas por meio do Orçamento Comunitário (OC). Sem verbas em caixa, a compra de R$ 238 mil foi suspensa pela atual titular da Smel, Marcia Rohr Cruz.

Outro problema constatado pela Smel é a falta de padrão na escolha dos locais e na montagem das estruturas. No início do projeto, implantado na gestão do ex-prefeito José Ivo Sartori, a ideia era de que as academias deveriam ficar perto de escolas, unidades básicas de saúde e outras instituições públicas. Para Marcia, essa premissa se perdeu com o tempo. Um exemplo são as três Ameis instaladas entre os bairros Jardim América e Sagrada Família. As estruturas estão separadas por uma distância de cerca de 2,5 quilômetros. O problema se repete entre os loteamentos Guilherme e São Gabriel, região do Desvio Rizzo, com unidades separadas por uma distância de 500 metros.

— A Smel tem uma equipe de manutenção, não de obras. Recebíamos o material e cada um instalava a academia do jeito que achava melhor. Nossa intenção, junto com o Conselho, é adotar um padrão. Então, a empresa que fornecer o equipamento futuramente já deve fazer a instalação. Temos também diversas academias sem uso. Se não usam, vamos levar para lugar onde possam ser usadas — diz Márcia.

A opinião é compartilhada pelo presidente do CMD, Mário Posser:

— É válido esse estudo. Estamos acompanhando e não dá para deixar espaços obsoletos.

Novas equipes na próxima semana



Na próxima semana, a Smel anunciará as novas equipes que atenderão o público nas academias e o cronograma de atividades ofertadas pelo município. Serão cerca de 35 pessoas, entre profissionais concursados e estagiários, segundo Márcia. A ideia é oferecer outras modalidades esportivas junto aos espaços das Ameis.

— Agora teremos um quadro próprio, que está passando por treinamento. Na próxima semana, a equipe será reunida e será divulgado um cronograma de horários, que atividades teremos. Serão profissionais da educação física.

A secretária também reforça que um bairro não necessariamente precisa ter uma academia como única referência de esporte e lazer. A proposta é levar atividades monitoradas pela Smel para centros comunitários e quadras de escolas, por exemplo. Entre quadras poliesportivas, campos, canchas, parques, academias e ginásios, o município atende cerca de 280 locais.

— Não temos dinheiro para instalar novas academias. Como contribuinte, quero atividade esportiva, mas não necessariamente precisa ser na academia.