5 dicas para o clima pegar fogo neste Carnaval! Casados também devem entrar na brincadeira /

20/02/2017 | 20h00

O Carnaval começa a tomar conta do país com blocos espalhados pelos quatro cantos do Brasil. Por isso, chegou a hora de você, casado ou solteiro, preparar o espírito para a festa de Momo que chega ao seu ponto máximo no próximo final de semana.



Aliás, as nossas ideias valem tanto para quem está comprometido quanto para quem anda livre, leve e bem soltinho por aí... Entre quatro paredes, vista uma fantasia sensual e encarne o personagem que mais excite vocês dois na cama.



Não deixe que seu par fique de fora da brincadeira. O casal tem que se jogar e aproveitar ao máximo os seus momentos de prazer.



Experimente ser uma enfermeira no sábado, uma colegial no domingo, uma coelhinha na segunda-feira e uma policial na terça de Carnaval. Seu parceiro pode se transformar em um go-go boy, ou naquele bombeiro...



Faça uma festinha entre quatro paredes com muita criatividade. É a farra particular com seu amor.



Solte-se!



Para os solteiros, aqui vão as nossas dicas.



1) Capriche no beijo — Cerca de 87% das mulheres decidem se vão dar o próximo passo na relação com base neste quesito em especial.



2) Beba sem exagerar — Homens que consomem álcool moderadamente — esse detalhe é importante! — ficam mais atraentes.



3) Use camisinha: no bolso e no pênis.



4) Entre no clima das fantasias: as femininas que mais bombam são de policial com algemas, para explorar o lado dominador, enfermeira, para os homens que desejam cuidados especiais, e de colegial, quando as alunas estão dispostas a aprender com seu professor.



5) De bem com você: o que importa é se sentir à vontade, com lucidez, para aproveitar a folia feliz e consciente.



