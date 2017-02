3por4: TV Câmara inclui curtas caxienses na programação

Filmes 15/02/2017 | 08h56 Atualizada em

Já está rolando na TV Câmara as primeiras exibições do Curta Caxias, novidade na programação do canal. A ideia é colocar no ar programas de 30 minutos de duração, tempo que será ocupado com algum curta-metragem produzido na região, e uma entrevista com o respectivo diretor. A cada semana, tem programa novo.



O primeiro exibe a produção Rua dos Aflitos, 70 — drama de 2011, que tem como tema central o abuso infantil — e um papo com o diretor Lê Daros.



— Estamos com exibições flutuantes na programação, que serão fixas a partir de março. A ideia do programa é divulgar filmes daqui, resgatando curtas mais antigos de alguns diretores de Caxias — conta Elvio Gonçalves, diretor de programação da TV Câmara.



Na semana que vem, o canal deve exibir É Proibido Falar Italiano, junto com uma entrevista do diretor Robinson Cabral. Ainda a partir de março outros programas vão focar no cinema, como o Cenas de Cinema, com novidades sobre as estreias em Caxias, e o Sessão de Cinema, com exibição de longas importantes (o primeiro deve ser O Quatrilho, de 1995).